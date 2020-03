Pagamento pensioni inps aprile anticipato, cambiano le date a causa del Covid – 19. Ecco da quando verranno pagate le pensioni.

Il Coronavirus ha causato una serie di cambiamenti in Italia, l’ultimo dei quali riguarda il pagamento delle pensioni inps di aprile, che è stato anticipato. Si tratta di una decisione di cui la Ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha dato conto in un intervento televisivo.

Scopriamo allora come cambiano, nei prossimi paragrafi, le date in calendario per il saldo delle pensioni ad aprile 2020.

Coronavirus, pagamento pensioni anticipato: date calendario

Il ministro del lavoro all’interno di Tagadà, il programma televisivo di La7 condotto da Tiziana Pannella, ha annunciato l’anticipo dell’erogazione Inps delle pensioni di aprile.

Ecco le sue parole al riguardo: “il pagamento delle pensioni verrà anticipato e scaglionato da giovedì 26 marzo a mercoledì 1 aprile. In questo modo si eviteranno affollamenti negli uffici postali e si tutelerà la salute dei pensionati e dei lavoratori delle poste”.

Tale scelta cambia il calendario per il pagamento degli assegni, che ad aprile era previsto il giorno 1, mentre ora partirà dal 26 marzo.

Di seguito il video tratto da La 7, con le dichiarazioni del Ministro del lavoro sull’anticipo del saldo delle pensioni.

Covid 19: anticipo pagamento pensioni, perché?

La scelta del ministro, in accordo con l’Inps e Poste italiane, è stata quella di garantire una maggiore sicurezza, in questo momento in cui si rischia l’aumento della diffusione dei contagi. Questo perché, come noto, molti concittadini vanno negli uffici postali nel primo giorno bancabile del mese, in cui arriva il pagamento della pensione.

Con lo scaglionamento delle erogazioni, gli episodi di assembramento dei pensionati dovrebbero essere evitati, questo a tutela della salute di tutti. Degli anziani, che sono i soggetti più a rischio per le conseguenza di un’eventuale positività al Covid 19 e dei dipendenti di Poste italiane. Infatti, alcuni lavoratori del gruppo hanno contratto il virus recentemente e purtroppo hanno perso la vita per questo.

Quindi, in un momento in cui la priorità numero uno è quella di tutelare la salute di tutti, quella effettuata dal ministro Catalfo appare una scelta di buon senso. Anche l’Inps, con questi cambiamenti sull’erogazione delle pensioni, si sta adeguando all’eccezionalità del fenomeno Coronavirus.

Pensioni, anticipato anche il pagamento dei prossimi mesi?

Questa decisione dovrebbe rappresentare una scelta legata alle difficoltà del momento. Ciò significa che durante il prossimo mese le cose dovrebbero tornare alla normalità.

Quindi, per i prossimi mesi (maggio e giugno 2020), il pagamento dovrebbe avvenire come sempre il primo giorno bancabile non festivo, da parte dell’Inps. Nel caso di Poste italiane rispettivamente sabato 2 maggio e lunedì 1 giugno.

Tutto ciò sempre che l’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia si risolva, cosa che ovviamente ci auguriamo tutti. In caso contrario il governo e l’Inps potrebbero decidere di intervenire nuovamente, scaglionando le date di pagamento.

Al momento però l’anticipo del saldo delle pensioni è previsto solo per aprile e nelle date che vi abbiamo indicato. In ogni caso, visto che le novità si susseguono per via del Coronavirus, vi invitiamo a restare aggiornati sul tema.

