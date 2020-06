Bonus animali domestici requisiti, elenco comuni incentivi e aiuti per l’adozione.

Bonus animali domestici, in questo periodo di aiuti alle famiglie se ne parla con insistenza e c’è chi, come l’associazione LAV, lo richiede al governo. Tuttavia, almeno per ora, non esiste un bonus animali disponibile a livello nazionale, ma viene erogato solo da alcuni comuni italiani.

Vediamo allora, in questo articolo, l’elenco dei 14 comuni che danno l’incentivo, quali requisiti richiedono per ottenerlo e quali importi erogano. Per poi passare ai bonus richiesti da LAV per chi possiede animali domestici in tutta Italia.

Bonus animali domestici: elenco comuni che lo erogano

Partiamo dal presupposto che non esiste una lista ufficiale delle località che erogano un bonus animali, tuttavia verificando sui siti dei comuni italiani, ne risultano 14.

Palermo

Il comune siciliano per promuovere l’adozione di un cane, ospitato nelle strutture comunali e/o convenzionate, offre un bonus di 480 euro.

Per richiedere il bonus si devono avere i seguenti requisiti:

aver compiuto 18 anni.

Garantire un adeguato trattamento, le buone condizioni di salute e tutti i vaccini all’animale.

Consenso a far visionare il cane dopo l’adozione, anche senza preavviso, agli incaricati del comune.

I beneficiari che ne faranno richiesta, tramite procedura on line, riceveranno il 50% dell’importo trascorsi 120 giorni dall’adozione del cane. L’ulteriore 50% dopo 1 anno e in presenza di certificazione veterinaria che ne testimoni il benessere.

Vittoria (provincia di Ragusa)

Questo comune applica uno sconto di 100 euro sul pagamento della Tari, per chi adotta un animale da uno dei canili del comune. Anche in questo caso l’animale deve essere trattato bene e la sua condizione viene controllata due volte l’anno, in maniera simile a quanto previsto dal comune di Palermo.

Tuttavia in questo caso l’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio fiscale sul pagamento della tassa sui rifiuti.

Gli altri 12 comuni

In linea generale in tutti questi comuni il funzionamento e i requisiti per ricevere il bonus sono gli stessi previsti a Vittoria. Si tratta di:

Montecorvino Ravella

Solarino

Teramo

Bondeno

Cestenaso

Avellino

Bisceglie

Locorotondo

Canicattì

Poggio Rusco

Quistello

Montecassino

Questa è la lista dei comuni italiani che danno l’incentivo per gli animali domestici, ma potrebbero essercene altri. Anche i requisiti e gli importi erogati possiedono delle differenze, in alcuni casi anche sostanziose.

Perciò vi consigliamo di verificare sul sito del vostro comune, la presenza di un’agevolazione o di un bonus a questo dedicato. In alternativa potete recarvi in un caf o presso la sede del vostro comune. In questo modo potrete accertarvi della sua eventuale presenza, dei requisiti e dei moduli necessari per ottenerlo.

Bonus animali domestici: 4 richieste al governo

Per chi condivide la propria casa con cani e gatti, la LAV ha richiesto al governo aiuti economici nazionali. Lo scopo è quello di aiutare le famiglie in difficoltà economiche, a causa delle conseguenze del coronavirus. Ecco le 4 proposte fatte la governo:

animal social bonus: si tratta di un buono spesa da 200 € per ogni cane e da 100 € per ogni gatto, iscritti all’anagrafe.

Riduzione iva sugli alimenti per gli animali, abbassando l’aliquota attualmente prevista, dal 22% al 4%. Inoltre, viene richiesta l’introduzione di un buono spesa animali da 500 € per i redditi inferiori a 8.000 euro annui, al fine di finanziare spese per acquisto di cibo, farmaci e cure veterinarie.

Quattrozampe social card, per premiare con un cifra una tantum chi adotta un cane o un gatto. Tale cifra sarebbe di 1.000 € per i redditi sotto i 55.000 € e di 500 € per quelli sopra questa soglia.

Cure sostenibili, per contenere i costi dei farmaci per gli animali, che in alcuni casi possono risultare molto onerosi.

Queste le 4 richieste avanzate sul bonus animali domestici. Vedremo se l’esecutivo le ascolterà e aiuterà maggiormente le famiglie nella cura degli animali, specie quelle che non possono permetterselo.

