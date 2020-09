Bonus seggiolino ministero, la misura per i figli con meno di 4 anni. Data di scadenza del bonus per il seggiolino in automobile.



Bonus seggiolino è l’incentivo per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, che i genitori devono avere nella propria auto quando trasportano bambini con meno di 4 anni. Si tratta di una disposizione obbligatoria per legge a partire dal 6 marzo 2020. Chi la trasgredisce rischia multe salate e la sottrazione di 5 punti dalla patente.

Visto che si tratta di un argomento importante per le famiglie italiane con figli, approfondiamo alcuni aspetti che lo riguardano: ammontare, domanda e scadenza.

Bonus seggiolino 2020, importo e domanda

L’incentivo consisteva in un buono (o un rimborso per gli acquisti fatti prima dell’entrata in funzione della piattaforma) per comprare dispositivi antiabbandono. Il contributo economico previsto ammonta a 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Si tratta di una misura ideata da ministero dei trasporti e delle infrastrutture, inserita nel decreto fiscale. Con questa iniziativa il MIT ha voluto garantire la sicurezza dei più piccoli.

La piattaforma online utilizzata per consentire ai genitori di richiedere il buono è www.bonuseggiolino.it. Per la registrazione al sistema bisogna avere le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Infine, la domanda per ricevere il buono riguarda uno dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) di figli minori di 4 anni.

Bonus seggiolini scaduto

Se vi state chiedendo se tale bonus è attualmente ancora richiedibile, la risposta è no. Infatti, in base a quanto si legge dal sito mit.gov.it, la domanda per il contributo “può essere presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma”.

Visto che la piattaforma è stata attivata a marzo, la possibilità di richiedere il bonus è scaduta a maggio 2020. Dunque per chi intende acquistare un seggiolino anti abbandono in questo momento non c’è possibilità di richiedere l’incentivo.

Tale scadenza è stata imposta in quanto le risorse 2020 a disposizione per questo erano limitate. Vedremo se il governo, in accordo con il MIT, deciderà di rinnovare il bonus nella nuova legge di bilancio, attualmente al vaglio del ministero dell’economia. Per ora non si sa altro, ma i genitori sperano nel rinnovo del contributo, magari all’interno del nuovo assegno unico per i figli previsto per il 2021.

In caso di novità in tal senso ovviamente ve ne daremo conto. Ma per ora è tutto con le news attualmente disponibili sul bonus seggiolino e la sua scadenza.

