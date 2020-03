Bonus seggiolino anti abbandono, multe oltre i 300 euro per i genitori che hanno figli con meno di 4 anni e viaggiano senza seggiolino.

Da oggi scattano le multe ai genitori che non dispongono del seggiolino antiabbandono in auto, per trasportare i bambini di età inferiore ai quattro anni.

Visto che sono numerosi le mamme e i papà con figli piccoli, scopriamo in questo articolo, quello che c’è da sapere su tale obbligo di legge. Quindi, come deve essere il seggiolino, quali sanzioni comporta la sua assenza e come ricevere il bonus per l’acquisto del dispositivo.





Seggiolino anti abbandono: multe e punti ritirati sulla patente

Come riporta ansa news e sky news, da venerdì 6 marzo sono previste multe da 83 a 333 euro per chi è sprovvisto del seggiolino anti abbandono. Si tratta di un dispositivo di sicurezza, incorporato nei nuovi seggiolini o da inserire nei vecchi, che si attiva automaticamente e fornisce un segnale di conferma di avvenuta attivazione. Esso, per la sicurezza dei bambini, emette un allarme percepibile anche all’esterno, in caso di abbandono in auto. Inoltre, scaricando la sua app invia anche un avviso ai numeri di telefono collegati.

Il seggiolino è obbligatorio se si trasporta in auto un bambino con meno di 4 anni e la sua eventuale assenza comporta la sanzione economica prima citata. Il suo importo si riduce a 58 e 100 € per chi paga entro 5 giorni. Oltre alla multa è prevista anche la sottrazione di 5 punti dalla patente, per tutti coloro che sono inadempienti.

Non solo, a chi commette due infrazioni di questo tipo nell’arco di 2 anni, viene sospesa la patente per un periodo compreso fra 15 giorni e 2 mesi.

Insomma, per la sicurezza dei più piccoli e per non incorrere in queste sanzioni, se non lo avete già fatto, vi consigliamo di comprare subito il dispositivo anti abbandono o un nuovo seggiolino munito. Sul suo acquisto è previsto l’erogazione di un bonus, vediamo come richiederlo nel paragrafo che segue.

Vedi anche: Tutti i bonus 2020 per le donne

Bonus seggiolino: come richiederlo

Dallo scorso 20 febbraio è possibile richiedere il bonus seggiolino d’auto, che consiste in un contributo di 30 euro, per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Questa operazione si realizza accedendo al sito www.bonuseggiolino.it e inserendo le proprie credenziali Spid. A questo punto bisogna compilare l’apposito modulo e allegare la ricevuta fiscale, con il pagamento sostenuto per l’acquisto del dispositivo o di un nuovo seggiolino.

Il rimborso previsto da questo incentivo, vale anche per gli acquisti effettuati prima del 20 febbraio. Mentre chi deve ancora comprarlo, può richiedere un buono da spendere in uno dei negozianti registrati sulla piattaforma. Una volta verificata la correttezza dei dati il rimborso o il buono verrà subito messo a disposizione dei richiedenti.

E’ tutto per quanto riguarda le ultime novità in tema di seggiolino d’auto e il relativo bonus.

Vedi anche: Elenco di tutti i bonus 2020