Bonus figli famiglia e lavoro. Tutte le agevolazioni per le donne nel 2020

Essere una donna o madre in Italia non è semplice, per questo è importante sapere che esistono 10 aiuti e agevolazioni previsti per le donne nel 2020.

Vi diciamo subito che si tratta di bonus rivolti alle donne, in relazione alla maternità, alla famiglia e al lavoro. Facendone richiesta permettono di risparmiare parecchi soldi, a favore del bilancio familiare, o di avere un aiuto in alcune circostanze, ad esempio nella ricerca di un’occupazione. Scopriamo quali sono nell’elenco che segue.

Bonus bebè

Alla nascita di un figlio viene erogato un incentivo, che spetta a tutti in modo indistinto, ma è ripartito in base all’Isee familiare. Questi i 3 importi ricevibili per 12 mesi:

160 € per Isee inferiori a 7.000 €.

120 € per Isee compresi fra 7.000 e 40.000 €.

80 € per Isee superiori a 40.000 €.

Vai a: Bonus bebè come funziona

Questo bonus riguarda anche i nuovi nati da famiglie straniere con titolo di soggiorno e i figli adottivi, appena entrati a far parte di un nucleo familiare residente in Italia.

Vai a: Bonus bebè per figli adottivi e stranieri

Bonus asilo nido

Si sostanzia in una somma crescente (in base all’Isee) che spetta alle famiglie con figli di età minore di 3 anni, che frequentano il nido. Gli importi ricevibili sono: 1.500 €, 2.500 o 3.000 euro.

Vai a: Bonus nido 2020, come e quando requisiti

Bonus mamma domani

Si tratta di un incentivo per le donne in gravidanza, che dal settimo mese possono fare richiesta e ricevere un incentivo di 800 euro. Tale somma è destinata al futuro nascituro e viene erogata in un’unica soluzione.

Vai a: Bonus mamma 2020: Inps, moduli e info sul bonus Mamma Domani

Bonus seggiolino anti abbandono

E’ l’incentivo, pari a 30 euro, sull’acquisto di un dispositivo anti abbandono da montare sul seggiolino d’auto di un figlio o sull’acquisto di uno nuovo. Il possesso di questo dispositivo è obbligatorio per la sicurezza dei bambini, chi ne è sprovvisto rischia multe fra 89 e 326 euro.

Vai a: Bonus seggiolino d’auto: di cosa si tratta e come funziona

Bonus latte

Consiste in una somma di denaro, pari a 400 euro, fornita alle madri che non possono allettare il proprio figlio in modo naturale. Questo si verifica in presenza di determinate patologie, quindi l’aiuto economico serve all’acquisto del latte artificiale.

Vai a: Bonus latte

Bonus famiglia

Si tratta di un raccoglitore di incentivi, fra cui quelli relativi alle famiglie numerose, alla natalità e quello comunale specifico per il terzo figlio.

Vai a: Bonus famiglia come si prende e a chi spetta veramente

Bonus donne disoccupate

In questo caso parliamo di un incentivo che mira a favorire l’assunzione di donne disoccupate da almeno 6 mesi. Ciò tramite la riduzione del 50% dei contributi obbligatori, che il datore di lavoro deve versare all’Inps una volta assunta una donna. Per fruire del bonus bisogna risiedere in determinate regioni italiane.

Vai a: Bonus donne disoccupate

Congedo di maternità

E’ una misura che consente ad una madre lavoratrice di astenersi obbligatoriamente dal lavoro per cinque mesi, ricevendo l’80% della retribuzione. Tale periodo può essere utilizzato prima e dopo il parto oppure completamente dopo tale evento, in presenza di certificati medici che attestino la buona salute della donna e del nascituro.

Vai a: Congedo di maternità prima e dopo il parto

Bonus matrimonio

Si tratta di una somma di denaro, riconosciuta previa apposita domanda, durante il periodo di congedo straordinario dovuto al matrimonio. Esso può durare 7 o 8 giorni, a seconda dell’attività lavorativa svolta dalla sposa e dallo sposo.

Vai a: Bonus matrimonio 2020: agevolazioni e incentivi per gli sposi

Assegni familiari per coppie sposate o conviventi

E’ un sostegno economico rivolto alle donne e agli uomini che formano un nucleo familiare, in quanto sposati civilmente. Tali famiglie, se in possesso di determinati requisiti, hanno diritto a ricevere dall’Inps un importo che varia a seconda del reddito Isee.

Vai a: Assegni familiari 2020 Importi e calcolo

Questa prestazione spetta anche alle coppie non unite civilmente, ma conviventi, a patto che abbiano stipulato un contratto di convivenza.

Vai a: Assegni familiari 2020 conviventi | Domanda | Requisiti | Pagamento

Eccoci giunti al termine di questo raccoglitore di agevolazioni e bonus per le donne e le loro dinamiche di vita. Vi ricordiamo che in futuro potrebbero essere introdotte nuove misure al riguardo, per questo vi consigliamo di restare aggiornati sul tema.