Bonus bebè adozioni e donne straniere, requisiti importi, domanda secondo la circolare Inps

Oltre che per i figli nati nel 2020 da genitori italiani, il bonus bebè riguarda anche quelli adottivi e stranieri.

Quindi dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2020, le famiglie italiane e straniere che hanno avuto un nuovo nato o adottato un minore, riceveranno l’incentivo. Ma per fare chiarezza approfondiamo tutti gli aspetti legati a tale misura in questo articolo: come funziona, quali sono i requisiti e come fare domanda.

Bonus bebè 2020 donne straniere

Come previsto nella manovra finanziaria 2020, il bonus bebè è una misura universale a prescindere dal reddito Isee, che viene erogata a tutte le famiglie con nuovi nati o adottati. Dunque tale agevolazione spetta anche ai cittadini comunitari e agli extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

In particolare per questi ultimi l’Inps, tramite una circolare, ha esteso il beneficio del bonus anche a coloro che al posto del permesso di soggiorno, hanno la carta di soggiorno per i familiari, dei cittadini extra UE.

Dunque i cittadini stranieri, che hanno un nuovo figlio, nato o adottato nel 2020 e che rispettano determinati requisiti, possono richiedere il bonus bebè. Vediamo allora, nel paragrafo che segue, quali sono questi requisiti e a quanto ammonta la somma erogata.

Bonus bebè 2020 per figli adottivi e stranieri: requisiti e importo

I requisiti per poter ricevere il bonus bebè 2020 sono, in sintesi, i seguenti:

essere residenti in Italia.

Avere regolare titolo di soggiorno per gli extracomunitari oppure essere cittadini italiani o di uno stato dell’Unione Europea.

Convivere con il nuovo figlio nato o adottato. Quindi il genitore richiedente deve coabitare e avere dimora abituale nello stesso comune del figlio.

Avere un Isee aggiornato.

Il bonus bebè viene erogato mensilmente per 12 mesi, fino al compimento del 1° anno del nuovo nato o per 1 anno dalla sua entrata in famiglia, in caso di adozione.

Il suo importo è crescente in relazione al reddito del richiedente, in particolare:

80 euro al mese (per 12 mesi), per redditi superiori a 40.000 €.

120 al mese, per redditi compresi fra 7.001 e 40.000 euro.

160 al mese per redditi minori di 7.000 €.

Bonus bebè per stranieri e figli adottivi: domanda

Per ricevere l’incentivo i cittadini stranieri in possesso dei requisiti, devono fare domanda per via telematica. In particolare la richiesta deve essere inviata sul sito www.inps.it, con allegata l’autodichiarazione del possesso del titolo di soggiorno ed i suoi estremi. Si tratta delle caratteristiche del documento: tipologia, numero, autorità che l’ha rilasciato, data di rilascio e di scadenza.

Anche coloro che hanno adottato un figlio nel 2020, possono presentare domanda per il bonus bebè, sia i cittadini italiani che quelli stranieri. Tale richiesta deve avvenire entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o di quello dei servizi sociali, reso comunque esecutivo dal giudice tutelare. Quindi, in questo caso, tale documento deve essere allegato alla domanda online fatta all’Inps.

I passaggi da seguire per compiere l’operazione sono, in ogni caso, i seguenti:

1- accedere ai servizi per il cittadino Inps, tramite il proprio pin.

2- Recarsi alla voce “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” e successivamente in quella “assegno di natalità Inps – bonus bebè”.

3- Compilare il modulo qui presente, allegare gli altri documenti ed inviare la domanda.

Chi non volesse effettuare la richiesta autonomamente, può rivolgersi ad un caaf o contattare telefonicamente l’Inps, per ricevere l’aiuto necessario.

Questo è quanto, se sei un cittadino straniero con titolo di soggiorno hai dunque diritto a riceve il bonus bebè 2020. Stesso discorso se adotti un figlio, che tu sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario. Per farlo ti basterà seguire le indicazioni riportate in questo articolo.

Infine, per la nascita o l’adozione di due o più figli, le domande devono essere tante quanti sono i nuovi membri della famiglia.

