Quali sono i tempi di erogazione del bonus mamma domani 2020. Ecco le date di pagamento del premio alla nascita di 800 euro

Anche nel 2020 il bonus mamma domani, verrà regolarmente erogato a tutte le future madri, a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per questo rispondiamo, in questo articolo, ad una delle domande che le donne in dolce attesa si pongono, ossia: quando arrivano i pagamenti di questo bonus?

Bonus mamma domani 2020 Inps: importo e richiesta obbligatoria

Il bonus mamma domani rientra fra i bonus per la famiglia voluti dal governo giallorosso e confermati nella Legge di bilancio 2020. Si tratta di un premio nascita dall’ammontare di 800 euro, che viene erogato dall’Inps in un’unica soluzione a chi diventa mamma nel 2020.

Tale sostegno economico spetta sia alle donne in gravidanza che alla famiglie che adottano o prendono in affidamento un bambino o una bambina. Non ci sono requisiti di reddito per averlo, tuttavia l’erogazione non è automatica, ma previa richiesta della diretta interessata all’Inps. La presentazione della domanda può avvenire online dal compimento del 7° mese di gravidanza, correlata di una serie di documenti, incluso quello del medico sulla presunta data di gravidanza.

Se pensate che la procedura telematica non faccia per voi, allora potete rivolgevi a caaf e patronati autorizzati, che svolgeranno l’operazione per vostro conto.

Bonus mamma domani Inps: dopo quanto avviene il pagamento e come

Una volta perfezionata tale richiesta se ne può verificare lo stato, entrando nella propria area personale del sito www.inps.it. A questo punto, per avere un’idea di quando vi arriverà la somma prevista dall’incentivo, vi basterà cliccare sulla voce “consultazione domande”.

Se sulla domanda dovesse risultare ancora la dicitura “protocollata”, ciò significa che è ancora in fase di lavorazione e quindi bisognerà attendere per il pagamento. Se invece la domanda risulta “accolta”, in questo caso l’erogazione della somma arriverà a breve termine.

In particolare per conoscere la data esatta del pagamento, vi basterà entrare nella voce “fascicolo previdenziale”, presente all’interno della vostra pagina personale. Una volta dentro troverete l’importo e la data del saldo, dal quale potranno passare 1 o 2 giorni lavorativi al massimo prima dell’accredito, a causa dei tempi di lavorazione degli istituti di credito.

In generale comunque non sarà necessario attendere più di due mesi, dal momento della richiesta, per ricevere l’accredito degli 800 € previsti da questo bonus. Il pagamento arriverà, in base al metodo scelto dal richiedente, tramite bonifico bancario o postale, libretto o carta prepagata con IBAN. Inoltre, per chi volesse ritirare la somma direttamente in contanti, esiste anche l’opzione bonifico domiciliato in posta.

Insomma, per le neo mamme c’è l’opportunità di ricevere una somma necessaria per prendersi cura delle prime necessità del proprio figlio. Ricordate solo di inviare la domanda all’Inps nei tempi e nei modi indicati in precedenza.

Siamo giunti al termine di questo nostro approfondimento sui tempi e le modalità dei pagamenti del bonus mamma domani 2020 Inps. Per restare sempre informati sulle ultime in tema di economia e bonus per la famiglia, vi invitiamo a monitorare i nostri aggiornamenti al riguardo.

