Date calendario pagamenti Inps bonus bebè 2020 da gennaio a dicembre. Ecco come e quando avviene il pagamento.

Il bonus bebè 2020 è uno degli incentivi presenti nella nuova manovra e destinati alle famiglie per incentivare le nuove nascite. Visto che i neo genitori sono molti, è importante conoscere quando arrivano i pagamenti di questo bonus.

Prima, però di rispondere a questa domanda vi ricordiamo che il bonus bebè, è destinato alle famiglie a basso reddito, che hanno avuto un figlio a partire dal 1 gennaio 2020. A loro spetta un pagamento mensile, il cui importo può variare da 80 (con Isee minore di 40.000 €) a 160 euro (con Isee non superiore a 7.000 €).

Fatta questa premessa, veniamo ora la calendario dei pagamenti di tale incentivo alla natalità.

Bonus bebè 2020: calendario

Per quanto riguarda le date di pagamento del bonus, bisogna dire che possono variare da persona a persona. Senza dimenticare la possibile diversificazione relativa alla zona in cui si vive e all’utilizzo del circuito bancario o postale, dell’IBAN del proprio conto corrente.

Insomma, non esistono date prestabilite in calendario che devono necessariamente essere rispettate, ma vi è un lasso di tempo entro cui solitamente il pagamento viene erogato agli aventi diritto. In particolare per i prossimi mesi ci si può basare su quanto accaduto nel 2019, per individuare le date del calendario 2020.

Date pagamento Inps bonus bebè 2020

Ecco le date dei pagamenti del bonus bebè 2020 mese per mese:

Gennaio: a partire dal 21 e nei giorni seguenti.

Febbraio: a partire dal 26 ed entro fine mese.

Marzo: dal 12 del mese e nei giorni successivi.

Aprile: il giorno 15 e in quelli a seguire.

Maggio: dal 13 in poi.

Giugno: a partire dal 12 del mese.

Luglio: dal 15 del mese e nei giorni seguenti.

Agosto: il 12 e nei giorni successivi.

Settembre: a partire dal giorno 11 in poi

Ottobre: dal giorno 12 in poi.

Novembre: il giorno 13 e nei seguenti.

Dicembre: dal 28 del mese e nei giorni seguenti, con la possibilità di giungere anche il 2 gennaio 2021, in casi di ritardo.

Come verificare i pagamenti del bonus bebè 2020

Come detto, le date mensili che vi abbiamo fornito sono indicative, in quanto per ogni singolo caso possono variare, anche se solo di pochi giorni. Tuttavia, se volete sapere con precisione date e importi pagati, vi basterà accedere sul sito Inps, inserendo il vostro PIN personale in fase di login.

Successivamente dovrete recarvi sulla voce “fascicolo previdenziale” e su quella “pagamenti”. A questo punto basterà cliccare su prestazione bonus infanzia e scegliere l’anno 2020, per vedere tutti i pagamenti disposti e quelli già effettuati.

Per quanto riguarda il futuro dovrete ripetere la stessa operazione ogni mese, per verificare con esattezza data e importo del pagamento. Inoltre in alcuni casi è possibile che la somma erogata sia maggiore, rispetto al mese precedente, questo in presenza di arretrati da saldare.

Bene, ora è davvero tutto su quando arrivano i pagamenti del bonus bebè 2020. Per eventuali aggiornamenti del calendario e sul tema, ma anche sugli altri incentivi per la famiglia, vi invitiamo a continuare a leggere i nostri articoli di economia.

