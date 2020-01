Bonus Renzi 2020, calendario pagamenti Date da gennaio a dicembre naspi e bonus Renzi 80 euro

Una delle domande che più frequentemente si pongono i lavoratori dipendenti e coloro che percepiscono la disoccupazione, riguarda il bonus Renzi e in particolare le date di calendario del suo pagamento.

La Legge di bilancio 2020 fra le varie misure ha confermato l’erogazione di tale misura agli aventi diritto. Si tratta di coloro che possiedono un reddito compreso fra 8.174 e 26.600 €, quindi tutti coloro che hanno un reddito inferiore o superiore a queste soglie non hanno diritto a percepirlo.

Fatte queste premesse vediamo ora nel dettaglio le date previste per il pagamento di questo bonus.

Bonus Renzi 2020: date pagamento

I lavoratori dipendenti regolarmente occupati percepiscono il bonus all’interno della busta paga, quindi la data di riferimento mensile è quella del pagamento del salario.

Per quanto riguarda i disoccupati beneficiari del trattamento naspi, l’erogazione del bonus viene effettuata direttamente dall’Inps, che agisce da sostituto d’imposta. Per chi è in questa situazione non sarà necessario effettuare alcuna domanda, perché l’istituto riconoscerà il pagamento in modo automatico.

La data di questo pagamento varia ogni mese e può essere diverso per ogni singola persona, per vari motivi. Infatti, non si trova un calendario ufficiale, ma se sei percettore della naspi, puoi verificare tu stesso la disposizione del pagamento del bonus nei tuoi confronti.

Tale operazione è realizzabile effettuando il login nel sito www.inps.it, utilizzando le tue credenziali d’accesso. Poi devi recarti sulla voce fascicolo previdenziale del cittadino e cliccando su “prestazioni”, potrai verificare il tuo bonus Renzi 2020, con data e importo dei pagamenti disposti. Inoltre, potrai pure vedere lo storico dei pagamenti già effettuati nei tuoi confronti dall’Inps, se ce ne sono.

Un elemento che può cambiare i tempi del pagamento del bonus Renzi naspi, è la data di presentazione della tua domanda di disoccupazione Inps. Essa, in alcuni casi, può determinare lo slittamento di un mese della percezione sia dell’assegno di disoccupazione che de bonus. Ciò a causa dei tempi necessari all’elaborazione.

Bonus Renzi 2020: pagamento gennaio e mesi seguenti

Detto dunque che per ogni persona le date dei pagamenti possono essere diverse, in generale sono simili a quelle previste per altre misure, come ad esempio il reddito di cittadinanza. Infatti, l’erogazione avviene solitamente verso fine mese, a gennaio 2020, ad esempio, dovrebbe essere perfezionata fra il 23 e il 31.

Per i mesi successivi nel 2020, vale quanto detto fino ad ora, le date con maggiore precisione vengono comunicate mese per mese ai diretti interessati. Per questo ti invitiamo a restare sempre aggiornato sul calendario dei pagamenti del bonus Renzi naspi, tramite il sito dell’Inps, utilizzando la procedura prima descritta.

Inoltre, per tutto ciò che riguarda gli aggiornamenti e le novità sul tema, puoi sempre consultare le nostre ultime news su tutti i bonus 2020

