Bonus edicole coronavirus. Ecco come funziona il bonus 500 euro edicole: requisiti e domanda.

Bonus edicole rappresenta il sostegno economico garantito dal governo al settore, per fronteggiare l’emergenza economica causata dal covid 19.

Scopriamo allora l’importo e i requisiti per ricevere l’incentivo. Ma anche come funziona la presentazione della domanda e quali scadenze prevede.

Bonus edicole a chi spetta

Il bonus edicole è un contributo una tantum, fino ad un massimo di 500 euro, introdotto con il decreto rilancio. Tale somma spetta solo a chi possiede determinati requisiti.

Nello specifico i beneficiari devono:

Essere persone fisiche (anche in forma di impresa individuale) titolari dell’edicola. Non vi rientrano le altre tipologie di società.

Svolgere attività esclusiva di rivendita di giornali e riviste. Ossia essere un’edicola, non una libreria o altro.

Non essere titolari di redditi da lavoro dipendente o di pensioni.

Bonus edicole domanda, date

Chi possiede i requisiti citati può fare domanda dal primo al 31 ottobre 2020. La richiesta si può effettuare al dipartimento per l’informazione e l’editoria, mediante la procedura presente sul sito impresainungiorno.gov.it.

Al suo interno si attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere al contributo e si inseriscono tutti gli altri documenti richiesti. Per accedere al servizio è necessario possedere lo Spid.

Una volta completata la procedura l’importo del bonus sarà versato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario.

In base a quanto previsto dal Dpcm 3 agosto 2020, sono stati stanziati 7 milioni per la misura, da ripartire in proporzione al numero delle domande pervenute. Quindi se le risorse lo consentiranno l’importo del contributo sarà di 500 euro per tutti. In caso contrario verrà ripartito proporzionalmente al numero dei beneficiari.

Questi gli aspetti salienti del bonus edicole, ossia importo, requisiti d’accesso e domanda. Un contributo necessario per un settore che ha pagato a caro prezzo le conseguenze della pandemia.

