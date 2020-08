Jovanotti ha scritto tante bellissime canzoni, e tra queste molte sono d’amore. Ecco la nostra playlist con le 10 più belle canzoni d’amore di Jovanotti.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha pubblicato ben 27 album fino ad oggi. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica italiana all’inzio degli anni ’80, ma il vero esordio avviene nel 1987 con il singolo Walking. In questi primi anni le sonorità delle sue canzoni erano sicuramente molto differenti da quelle di oggi. Jovanotti negli anni ha infatti spaziato molto, passando dall’hip hop al funky e alla world music, per poi approdare in anni recenti a uno stile più vicino a quello cantautorale italiano.

Anche i temi delle sue canzoni sono cambiati nel corso degli anni, e se negli anni ’80 e ’90 erano più allegri, leggeri e talvolta scanzonati, col tempo sono diventati sempre più personali e profondi.

La canzone d’amore ha uno spazio molto importante nella carriera artistica di Jovanotti, che ha scritto davvero tante canzoni d’amore rimaste famose anche a distanza di decenni dalla loro uscita.

Eccovi allora le 10 canzoni d’amore di Jovanotti più belle e famose. Buon ascolto!

Jovanotti, le canzoni d’amore più belle. Playlist

1. A te

“A te che sei / Semplicemente sei / Compagna dei giorni miei / Sostanza dei sogni miei”

Uscita nel 2008, A te è sicuramente una delle più famose canzoni d’amore di Jovanotti. La canzone, dedicata alla moglie, è stata cantata al Festival di Sanremo 2008, dove Jovanotti è intervenuto come superospite, ed ha avuto un grandissimo successo.

2. Tutto l’amore che ho

Uscita con l’album Ora del 2011, anche questa bella canzone di Jovanotti è stata un grande successo. Notevole anche il video, diretto da Maki Gherzi e prodotto da Paolo Soravia, in cui si vede il cantautore ostacolato nel suo cammino da persone violente, animali feroci e terroristi.

3. Baciami ancora

Realizzata come tema principale del film di Gabriele Muccino intitolato appunto Baciami ancora, la canzone è uscita come singolo nel 2010 e ha vinto il David di Donatello 2010 come miglior canzone originale

Vedi anche: Jovanotti: le 10 frasi più belle dalle sue canzoni

4. Un raggio di sole

Ecco un’altra canzone d’amore di Jovanotti che ha ottenuto grande successo. Pubblicata nel 1999 come secondo estratto dall’ottavo album in studio “Lorenzo 1999 – Capo Horn”, Un raggio di sole fa parte di quel filone di canzoni di Jovanotti che sono sì d’amore ma in cui l’ironia e lo scherzo vincono sul romanticismo più tipico delle canzoni d’amore “standard”.

5. Io ti cercherò

“Io ti cercherò negli occhi delle donne / Che nel mondo incontrerò / E dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi / Chissà se si chiamava amore”

Uscita nel 1994 con il famoso album Lorenzo 1994, Io ti cercherò è stato un altro grandissimo successo di Jovanotti. Qui il tema è quello di un amore finito, che però resta presente nella mente del cantautore.

6. Una storia d’amore

Uscito nel 2005 con l’album “Buon sangue”, Una storia d’amore è un brano molto romantico e malinconico, diverso soprattutto nelle sonorità ma anche in parte nel testo dalla maggior parte delle canzoni d’amore di Jovanotti.

Jovanotti, canzoni d’amore. Playlist (continua!)

7. Come musica

“So che è successo già / Che altri già si amarono / Non è una novità / Ma questo nostro amore è / Come musica”

Come musica, uscita nel 2008 con l’album Safari, è una canzone molto dolce, sicuramente più simile allo stile più tipico di Jovanotti rispetto alla precedente. Il testo parla di un amore apparentemente semplice, come tutti gli altri, che è però “come musica, che non potrà finire mai”.

Vedi anche: Frasi canzoni: le più belle da dedicare

8. Chiaro di luna

Chiaro di luna è un’altra canzone d’amore molto romantica, uscita nel 2017 con l’album Oh, vita! Il videoclip, girato ad Asmara in Eritrea, è stato pubblicato nel 2018 attraverso il canale YouTube del cantautore.

9. Bella

Uscita nel 1997 con l’album “Lorenzo 1997 – L’albero”, Bella divenne presto un grande successo. La canzone è presente nel film del 1997 Fuochi d’artificio, di Leonardo Pieraccioni.

Il video della canzone è stato girato a Buenos Aires, in Argentina.

10. Ti sposerò

“Passeranno gli anni / Cambierò colore / Ma io sono sicuro che / Saremo ancora noi due / Come l’asino ed il bue”

Finiamo la nostra playlist con una canzone d’amore davvero tenera, forse non tra le più famose di Jovanotti ma non per questo meno bella. Ti sposerò è stata pubblicata nel 2002 con l’album “Il quinto mondo”.

Vedi anche: Le più belle frasi sulla vita

Jovanotti e i suoi tanti modi di cantare l’amore

Ed eccoci arrivati alla fine della nostra playlist. Come abbiamo visto le canzoni d’amore scritte da Lorenzo Jovanotti Cherubini sono molte e soprattutto varie.

Per forza di cose abbiamo dovuto lasciare fuori da questa lista alcune canzoni, come ad esempio Serenata Rap, che ebbe un notevole successo nel 1994 e che ben rappresenta il primo Jovanotti, o Per Te, bellissima canzone che racconta l’amore di un genitore per un figlio.

Speriamo in ogni caso che la nostra scelta vi sia piaciuta e che abbiate sognato sulle note romantiche di queste canzoni.