Come dare la buonanotte in modo originale

È l’ora di dormire e volete augurare la buonanotte alle persone a cui volete bene? Ecco qualche consiglio per dare la buonanotte in modo originale, con immagini e frasi di buonanotte.

Dare la buonanotte è, a suo modo, un’arte. È arrivata l’ora di dormire ma non volete addormentarvi senza prima aver detto buonanotte alle persone che vi sono più care? Ecco qualche utile consiglio per dare la buonanotte in modo che chi riceverà il vostro augurio possa addormentarsi con un sorriso, dopo aver letto il piccolo pensiero che gli avete mandato.

Le immagini e le frasi di buonanotte tra cui possiamo scegliere sono davvero tante, ce n’è per tutti i gusti, ma solo poche riescono davvero a lasciare il segno. Qui potete trovare molti esempi di frasi di buonanotte originali e belle, con immagini di buonanotte. Ma soprattutto potete trovare i consigli migliori per far sì che i vostri auguri di buonanotte siano davvero unici!

Frasi di buonanotte: a ognuno la sua

Ovviamente a seconda del destinatario le frasi di buonanotte saranno diverse. Un pensiero romantico perfetto per la nostra fidanzata potrebbe non essere altrettanto adatto se vogliamo dire buonanotte a nostra madre. Per questo, se non vi viene l’ispirazione per scrivere una frase di vostro pugno, potete cercare le frasi migliori per dare la buonanotte alla vostra lei o al vostro lui, a un amico, a un genitore o a un figlio.

Come inventare frasi di buonanotte originali

Ma ecco il fulcro del problema: arrivati a tarda sera di solito siamo tutti un po’ stanchi, e non sempre abbiamo l’ispirazione per scrivere alle persone che amiamo un pensiero di buonanotte originale, che non sia il solito “Buonanotte amore mio”, o “Sogni d’oro”! E allora come trovarla?

Ricordiamoci che una frase o un’immagine di buonanotte, per essere davvero originale, dovrebbe essere prodotta da noi, tenendo conto dell’unicità del legame che abbiamo con la persona a cui desideriamo inviarla.

Tutto sommato, tra un semplice “Buonanotte e sogni d’oro” scritto da noi e un’immagine piena di stelline con una frase preconfezionata che magari neanche abbiamo letto per intero è forse meglio optare per la prima ipotesi.

Ma se invece ce la sentiamo, possiamo provare a inventare la nostra frase personale. Magari non ci sembrerà perfetta come quelle già inventate da altri, ma sarà la nostra e avrà quindi un ingrediente che le altre non potranno avere.

E quindi ecco il segreto (davvero semplice) per trovare l’ispirazione per una frase originale: liberate la fantasia! Siete già nel vostro letto, e tra non molto vi cimenterete in un’attività che tutti fanno ogni notte, cioè sognare. Quando sognate, producete immagini e mondi che vi sembrerebbe impossibile produrre da svegli, eppure siete proprio voi a creare tutto quello che vedete e che vi accade in sogno. Se potete fare tutto questo, potete sicuramente scrivere una frase di buonanotte originale!

L’unica regola per frasi e immagini di buonanotte

Di fatto quando andiamo a dormire abbiamo tutti il bisogno di addormentarci in modo tranquillo e sereno, e sappiamo tutti quanto è importante che il nostro sonno sia di buona qualità. Abbiamo bisogno di lasciar andare le difficoltà della giornata e le preoccupazioni per il futuro, e addormentarci senza pensieri.

Qindi è importante che il pensiero che scriveremo per dare la buonanotte porti al destinatario queste sensazioni. La buonanotte potrà anche essere scherzosa e divertente, ma deve esserci comunque in qualche modo un messaggio che porti serenità e tranquillità a chi lo riceve.

E se non capiamo se abbiamo scritto la frase giusta possiamo fare un test: ci farebbe piacere ricevere una buonanotte così? Se la risposta è no, proviamo con un’altra frase o un’altra immagine.

Dare la buonanotte disegnando i propri sticker

Creare uno sticker di proprio pugno è sicuramente un modo originale di dare la buonanotte! Su alcune applicazioni di messagistica istantanea, come ad esempio Viber, è possibile disegnare in modo semplicissimo i propri sticker. Esistono inoltre applicazioni e programmi fatti appositamente per creare sticker che poi potremo mandare usando Whatsapp o Telegram.

Vi potrete sbizzarrire facendo il disegno che preferite, e di sicuro chi riceverà la vostra buonanotte sarà piacevolmente sorpreso.

Originalità è anche saper scegliere

Le frasi e le immagini di buonanotte che si trovano sul web sono solitamente sempre abbastanza simili tra loro, per questo è bello poter inviare un’immagine originale.

Di certo pensieri o disegni prodotti interamente da noi saranno sicuramente apprezzati, ma non c’è niente di male ad ammettere che grandi poeti, scrittori, autori e autrici hanno scritto pensieri davvero bellissimi. Mandare quindi un pensiero scritto da qualcun altro, ma scelto da noi, non è per forza banale. Ovviamente tutto dipende da come scegliamo.

Alcune idee per frasi e immagini di buonanotte

Per finire, vi proponiamo alcune frasi di buonanotte con immagini. Sono tutte frasi tratte da autori e autrici famose. La vostra, se vorrete, la potrete creare voi!

Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.

(Jim Morrison)

Nella prossima vita voglio essere un gatto. Dormire venti ore al giorno e aspettare che ti diano da mangiare.

(Charles Bukowski)

Tu sei quel che luna sempre fu

e quel che un sole sempre canterà sei tu

(Edward Estlin Cummings)

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle.

(Christopher Marlowe)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore.

(Charles Bukowski)

La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie.

(Antonio Tabucchi)

Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce.

(Pablo Neruda)

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

(Jacques Prévert)

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono io, che ho sonno.

(Charles M. Schulz)

