50 frasi sul futuro e sulla vita futura

Frasi sul futuro e sul domani, da condividere e dedicare. Le 50 più belle.

FRASI SUL FUTURO. Sul futuro è stato detto tutto e il contrario di tutto. C’è chi lo vede come un qualcosa di gioioso, da attendere con speranza, chi è più ansioso e lo teme e chi invece, con una certa saggezza, ci dice che è meglio evitare di pensare troppo al futuro e focalizzare invece l’attenzione sul presente.

Certo è difficile non pensare mai a come potrà essere la nostra vita futura, ed altrettanto difficile è non avere mai preoccupazioni o speranze. Ecco allora 50 bellissime frasi sul futuro, tratte da autori e autrici famose ma anche da film e canzoni, perfette da condividere su Whatsapp, Telegram o Facebook e da dedicare.

Le 50 frasi più belle sul futuro

Non mi preoccupo mai del futuro, arriva sempre abbastanza presto.

(Albert Einstein)

Futuro: quel periodo di tempo nel quale i nostri affari prosperano, i nostri amici sono sinceri e la nostra felicità è assicurata.

(Ambrose Bierce)

Il futuro appartiene a coloro che lo possono vedere.

(Barbara Kruger)

Il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta.

(Paul Valéry)

Ecco qual è il problema del futuro: quando lo guardi cambia perché lo hai guardato. (Next)

Il futuro è ciò che costruiamo.

(Tim Berners-Lee)

Quand’è che il futuro è passato da essere una promessa a essere una minaccia?

(Chuck Palahniuk)

Ti preoccupi troppo per ciò che era e ciò che sarà. C’è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi… è un dono. Per questo si chiama presente.

(Kung Fu Panda)

La prima difficoltà di pensare il futuro è di pensare il presente.

(Edgar Morin)

Dopotutto, domani è un altro giorno!

(Via col vento)

Il futuro è un posto pericoloso da frequentare, fittamente minato e con la tendenza ad azzannarti i polpacci a tradimento mentre ti ci inoltri.

(James Graham Ballard)

Il futuro è sempre davanti a noi, invisibile. Getta la sua ombra ai nostri piedi, inavvertita.

(Piero Scanziani)

Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing-gum per risolvere un’equazione algebrica.

(Mary Schmich)

Ecco a cosa serve il futuro: a costruire il presente con veri progetti di vita.

(Muriel Barbery)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

(Eleanor Roosevelt)

Il bene dell’uomo coincide con la sua strutturale apertura al futuro.

(Angelo Bagnasco)

Chi mi ha fatto le carte | mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco | e un futuro invadente, fossi stato un po’ più giovane | l’avrei distrutto con la fantasia, | l’avrei stracciato con la fantasia.

(Francesco De Gregori, Rimmel)

La miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta.

(Abraham Lincoln)

L’origine della paura è nel futuro, e chi si è affrancato dal futuro non ha più nulla da temere.

(Milan Kundera)

Lascia dormire il futuro come si merita.

(Franz Kafka)

Credo che il futuro sia la somma di tutti i nostri giorni passati. E non solo: anche dei giorni di chi è vissuto prima di noi, dei giorni di chi incontri per strada.

(Francesco Guccini)

Il futuro che ci mostra il sogno non è quello che accadrà, ma quello che vorremmo accadesse. La mente popolare si comporta qui come fa generalmente: crede in ciò che desidera.

(Sigmund Freud)

Ieri, ha detto qualcuno, è un assegno annullato, e domani è soltanto una cambiale. Solo oggi è denaro contante.

(Leo Buscaglia)

La vita è eternamente tesa ad un futuro migliore; ma la sua configurazione non potrà mai dominarsi: un’ansia eterna di sicurezza, che mai, tuttavia, sarà raggiunta.

(Eduard Spranger)

Dite che amate i vostri figli sopra ogni altra cosa. Eppure state rubando il loro futuro.

(Greta Thunberg)

Nel futuro c’è tutto, perché tutto è possibile.

(Adolfo Bioy Casares)

Nessuno può prevedere il futuro, nessuno sa cosa accadrà.

(Mr. Nobody)

Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada.

(Rainer Maria Rilke)

Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun altro. Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.

(Alan Kay)

Non sapere cosa accadrà è il pepe della vita. L’incertezza del futuro è ciò che dà gusto al presente.

(Pokémon: Il re delle illusioni Zoroark)

Smettete di pensare che i vostri nipoti saranno OK, per quanto spreconi possiate essere voi, perché potranno andare su un bel pianeta nuovo con una nave spaziale. Questo è veramente stupido e meschino.

(Kurt Vonnegut)

Il futuro non può essere contemplato come un salto nel vuoto, come una pazzia o un’avventura senza ritorno. Il futuro si basa nel passato e si riempie di energia con il presente.

(Filippo VI di Spagna)

Non si può mai pianificare il futuro pensando al passato.

(Edmund Burke)

La mutilazione per cui la vita perdette quello che non ebbe mai, il futuro, rende la vita più semplice, ma anche tanto priva di senso.

(Italo Svevo)

Se non sei pronto per il futuro, non ne avrai uno!

(Senran Kagura 2: Deep Crimson)

Se vivi nel passato oppure nel futuro, non troverai mai un senso nel presente.

(Fausto Cercignani)

Se vuoi un’immagine del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano — per sempre.

(George Orwell, 1984)

Chi parla dell’avvenire è un cialtrone, è l’adesso che conta. Invocare i posteri, è parlare ai vermi.

(Louis-Ferdinand Céline)

Tutte le storie ambientate nel futuro in realtà parlano del presente.

(Margaret Atwood)

Tutto quello che il mio ottimismo in relazione al presente può dare per il futuro è speranza.

(Karl Popper)

Il futuro sopprime colui che negli occhi lo guarda, è un basilisco.

(Caparezza)

Un vero uomo non ha bisogno di leggere il proprio futuro. Se lo crea da sé.

(Metal Gear Solid)

Vede, amico, lei non può vivere continuamente angosciato dalle paure generate dal mondo d’oggi. Perché non prova, ogni tanto, a pensare agli spaventi che promette il futuro? Vedrà, che sollievo il presente!

(Quino)

Chissà se hanno mutande di cotone nel futuro… Sono allergico ai sintetici

(Doc – Ritorno al futuro)

Ancora questa parola… “pesante”. Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità?

(Doc – Ritorno al futuro)

Chi meno desidera il domani, al domani s’avvia con più gioia.

(Epicuro)

Temiamo il domani solo perché non sappiamo costruire il presente, e quando non sappiamo costruire il presente ci illudiamo che saremo capaci di farlo domani, e rimaniamo fregati perché domani finisce sempre per diventare oggi, non so se ho reso l’idea.

(Muriel Barbery)

Il futuro: tra paura e voglia di cambiamento

E queste erano le 50 migliori frasi sul futuro che abbiamo scelto. Come abbiamo visto i modi di interpretare il futuro sono moltissimi, a seconda che a pensarci siano persone “ottimiste” o “pessimiste”. Come spesso accade, però, la virtù sta nel mezzo. Al futuro tendiamo quasi sempre a pensare con timore, se ad attenderci c’è qualcosa di spiacevole, o con speranza nel caso invece stiamo aspettando che avvenga qualcosa di bello o qualche cambiamento positivo.

In realtà però l’unico tempo nel quale possiamo vivere è il presente, ed è solo nel presente che abbiamo la possibilità di agire. Avere un’idea di che cosa ci accadrà, fare piani, ragionare tenendo conto del fatto che domani la nostra vita continuerà è normale e anzi non farlo può forse creare qualche problema nella vita di tutti i giorni, ma quando volgiamo il pensiero al futuro troppo spesso tendiamo a dimenticarci del presente, l’unico tempo che abbiamo davvero.