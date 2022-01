Tante frasi di buonanotte romantiche con immagini da dedicare a lei.

Frasi buonanotte romantiche. La notte si avvicina e volete augurare la buonanotte alla persona che amate con una frase dolce, romantica e poetica? Ecco per voi una selezione di frasi di buonanotte dolci e romantiche da dedicare a lei, per dirle “buonanotte amore mio!”.

Frasi di buonanotte romantiche per lei. Le più belle.

L’Amore sa leggere ciò che è scritto sulla stella più lontana.

(Oscar Wilde)

Tu sei quel che luna sempre fu

e quel che un sole sempre canterà sei tu

(Edward Estlin Cummings)

Non temere di nulla.

Dormi stanotte sul mio cuore.

(Gabriele D’Annunzio) Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

(Jacques Prévert)

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle.

(Christopher Marlowe)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore.

(Charles Bukowski)

Tu sei un bel pensiero, la cosa più sublime che possa essere stretta da una mano. Tu sei una canzone ricorrente nei miei sogni.

(Khalil Gibran)

Fuggiremo il riposo,

fuggiremo il sonno,

supereremo in velocità l’alba e la primavera

e prepareremo giorni e stagioni

a misura dei nostri sogni.

(Paul Eluard)

Altre frasi di buonanotte romantiche per lei

Blu scuro, è il colore della notte dove si concentrano e si bloccano i nostri occhi, le orecchie, le parole, tutto quanto. (Banana Yoshimoto)

Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno.

(Edgar Allan Poe)

Niente è reale ad eccezione dei sogni e dell’amore.

(Anna de Noailles)

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

(William Shakespeare)

Amore è un faro sempre fisso

che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

è la stella-guida di ogni sperduta barca.

(William Shakespeare)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora.

(Nikolaj Berdjaev)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.

(Antoine de Saint-Exupery)

Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

(William Shakespeare)

Amore non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Quanto più chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota; ma quando dormo, essi nei sogni vedono te.

(William Shakespeare)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.

(Johann Wolfgang von Goethe)

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti

(Pablo Neruda)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti.

(Fernando Pessoa)

L’amore, come luce, tutto avvolge silenzioso.

(Walt Whitman)

Anima mia | chiudi gli occhi piano piano | e come s’affonda nell’acqua | immergiti nel sonno | nuda e vestita di bianco | il più bello dei sogni | ti accoglierà.

(Nazim Hikmet)

Notte è ogni giorno finché io veda te, | la notte è luce se in sogno ti svela

(William Shakespeare)

Quando cerchi sinceramente l’amore, lo trovi che ti sta aspettando.

(Oscar Wilde)

Come una candela accende un’altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore accende un altro e così si accendono migliaia di cuori.

(Lev Tolstoj)

Tante frasi per dire buonanotte a chi amiamo

E queste erano le frasi più belle per augurare la buonanotte alla nostra dolce metà in modo davvero romantico. Sono tutte frasi tratte da opere di autori e autrici famose, soprattutto poesie. Perché è proprio nella poesia che è più facile trovare le frasi più romantiche di sempre, perfette per dare la buonanotte alla nostra lei in modo dolcissimo!

Dire buonanotte alla persona che amiamo, soprattutto se non siamo lì con lei nello stesso momento, è un modo semplice per ricordarle che le siamo vicini ed è sicuramente un gesto molto apprezzato. La nostra amata si addormenterà con un sorriso e trascorrerà una notte serena, sapendo che è sempre nei nostri pensieri.

