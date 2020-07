Frasi divertenti sulla vita da condividere o dedicare

Frasi divertenti sulla vita, tutti ne abbiamo bisogno di tanto in tanto, sia per sdrammatizzare i momenti difficili, sia per allietare le nostre giornate.

Per questo abbiamo deciso di raccogliere per voi 32 delle frasi più simpatiche ed ironiche sulla vita. Si tratta di citazioni tratte dal web, ma anche da famosi scrittori, da cantanti nelle loro canzoni, da attori all’interno di film e via dicendo. Godetevi allora qui di seguito la nostra selezione.

Vedi anche: 100 Frasi sulla vita | Brevi | Belle | Famose

32 frasi divertenti sulla vita

1- “Ci sono tre cose di cui le donne hanno necessità nella vita: cibo, acqua e complimenti.”

(Anonimo)

2- “La vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente.”

(Stephen Hawking)

3- “Non credo in una vita ultraterrena; comunque porto sempre con me la biancheria di ricambio.”

(Woody Allen)

4- “La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere?”

(Umberto Saba)

5- “Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo.”

(Albert Einstein)

6- “Non trattare la vita in maniera troppo seria. Non ne uscirai mai vivo.”

(Elbert Hubbard)

7- “La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato.”

(Bill Watterson)

8- “Non puoi avere tutto dalla vita. Dove lo metteresti?”

(Anonimo)

9- “Conosco un uomo che ha smesso di fumare, di bere, di fare sesso e di mangiare pesante. È rimasto in salute fino a che non si è suicidato.”

(Johnny Carson)

10- “La vita è fatta a scale e io ho già il fiatone”.

(tratta da Twitter)

11- “La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?”

(Totò)

12- “Io sono buonissimo e se avessi degli amici te lo potrebbero dire.”

(Adriano Celentano, tratto dal film Il burbero)

13- “Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.”

(Tratta dal film Joker)

14- “La vita è quella cosa che intercorre fra voglio dimagrire e la dieta la inizio lunedì.”

(Anonimo)

15- “Riassumi la tua vita in una parola: divano. In due parole: divano letto.”

(Anonimo)

16- “La vita come il cubo di Rubik. Piena di colori? No, non ci riesco”.

(tratta da Twitter)

17- “Credo che se la vita ti dà dei limoni, dovresti fare della limonata…e cercare di trovare qualcuno la cui vita gli ha dato della vodka e fare una festa.”

(Ron White)

18- “Se le donne non arrivano dove arrivano gli uomini è perché non hanno le mogli che le aiutano.”

(Guglielmo Gullotta)

19- “La vita è un libro che ci viene dato in prestito. E in genere lo rivogliono indietro proprio quando stiamo per capire la trama.”

(Giancarlo Magalli)

20- “Nella vita vorrei avere un po’ della tenacia che ha radio Maria in galleria”

(tratta dal web)

21- “Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare.”

(George Bernard Shaw)

22- “Il dottore mi diede sei mesi di vita, ma quando non lo potei pagare me ne diede altri sei.”

(Milton Berle)

23- “La vita a volte ci regala dei brividi. Non illudiamoci. E’ febbre.”

(Anonimo)

24- “Vivi in bilico e fumi le tue Lucky Strike e ti rendi conto di quanto le maledirai.”

(Vasco Rossi, tratto dalla canzone Gli angeli)

25- “Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero orribili devono condurre.”

(Charles Bukowski)

26- “La vita è dolore. Chiunque dica il contrario ti sta vendendo qualcosa.”

(William Goldman)

27- “Il successo è come una Ferrari: bisogna mantenere il turbo”

(Ghali)

28- “La vita è un biscotto, ma la tua ha l’uvetta.”

(Anonimo)

29- “Ma tu, guarda me, prendo tutta la vita com’è. Non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè”.

(Max Gazzè, tratto dalla canzone La vita com’è)

30- “Il tragitto da sotto il piumone al bagno è tra le cose più agghiaccianti della vita”.

(tratta dal web)

31- “La vita è come quando vai dal gelataio, gli dici i gusti nell’ordine che desideri, e lui fa di testa sua.”

(tratta dal web)

32- “Se non ci metti troppo tempo, ti aspetterò qui per tutta la vita.”

(Oscar Wilde)

Frasi sulla vita simpatiche e divertenti

Sappiamo tutti che la vita può essere dura a volte, tuttavia ci sono dei casi in cui basta un risata per dimenticare o accantonare i problemi. Proprio per questo la gran parte delle frasi citate hanno valore. Riescono infatti a strapparci una risata con una riflessione semplice, ma azzeccata sulla vita.

Vedi anche: Frasi sull’amicizia, le più belle da dedicare

In molti casi l’ironia la fa da padrone, come nelle divertenti frasi anonime o provenienti dal web. In altri casi dicono la verità, come nel caso della frase pronunciata dal conduttore tv Magalli. Altre volte invece possono far riflettere, puntando sempre sulla simpatia, come per le citazioni fatte da alcuni cantanti o dagli attori, all’interno di famosi film. In quest’ultima categoria rientrano il mitico Totò o il rocker più amato d’Italia, vale a dire Vasco Rossi.

Vedi anche: Frasi sulla vita difficile, le 35 più belle

Poi ci sono gli immancabili social network, dove anche le persone qualsiasi danno sfogo alla loro fantasia, con trovate simpatiche e talvolta geniali.

Insomma tutti hanno voglia di scherzare sulla vita, senza prendersi poi troppo sul serio. D’altronde si dice che “una risata ci salverà”, allora leggere e rileggere le frasi divertenti sulla vita qui proposte, non può che farci bene.

Vedi anche: