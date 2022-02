Frasi sulla forza e il coraggio, le più belle

Tante frasi belle sulla forza e il coraggio, frasi e pensieri che aiutano ad affrontare la vita nel modo migliore.

Abbiamo scelto per voi tante bellissime frasi che parlano di forza e di coraggio. Sono tutte frasi scritte da famosi autori e autrici, che hanno saputo dire con le parole più belle che cosa sono e che cosa comportano nella vita la forza e il coraggio. Ma ci sono anche frasi tratte da film o da canzoni. Con tante immagini da condividere su Facebook, Whatsapp o Instagram!

Frasi sulla forza e il coraggio



Il coraggio è una follia, ma una follia piena di grandezza.

(Reinaldo Arenas)

Abbi coraggio, ma non per dimostrarlo.

(Joachim Ringelnatz)



La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomita.

(Mahatma Gandhi)



Il coraggio incute rispetto anche ai nemici.

(Alessandro Dumas padre)

Il coraggio è l’unica magia che val la pena di possedere.

(Erica Jong)

Solo i coraggiosi sanno perdonare.

(Laurence Sterne)



Rifiutarsi di riconoscere un pericolo quando ci pende sulla testa è da stupidi, non da coraggiosi.

(Arthur Conan Doyle)



Coraggio è fare quello che hai paura di fare. Non può esserci coraggio se non sei spaventato.

(Eddie Rickenbacker)



Non sono mai tanto coraggioso come quando è necessaria la forza.

(Klemens von Metternich)



Molte volte più nelle cose piccole che nelle grandi si riconoscono i coraggiosi.

(Baldassarre Castiglione)

Altre frasi sul coraggio e la forza

È cosa eccellente possedere la forza d’un gigante, ma usarla da gigante, è tirannia! (William Shakespeare)

È coraggioso colui che teme quel che deve temersi, e non teme quel che non deve temersi.

(Lev Tolstoj)

La Forza abbandona chi la nomina.

(Franco Cuomo)

Il coraggio non teme il delitto e l’onestà non teme l’autorità.

(Victor Hugo)

Abbaiare stanca. La forza non conta niente nella vita. Saper schivare è quello che conta.

(Daniel Pennac)

Le persone coraggiose e di carattere riescono sempre sospette agli altri.

(Herman Hesse)

I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui.

(Ennio Flaiano)

È di sicuro più semplice che ci sia un eroe disposto a calarsi in un pozzo dentro cui tutti sanno che vive un drago, piuttosto che trovare un uomo che mostri il coraggio di scendere in un pozzo le cui profondità celano un mistero.

(Sabahattin Ali)

Ci sono casi in cui bisogna imbrigliare le proprie forze: non è sempre lecito mutare il corso del vento, né deviare il letto dei fiumi.

(Nantas Salvalaggio)

È questo in fondo l’unico coraggio che si richieda a noi: essere coraggiosi verso quanto di più strano, prodigioso e inesplicabile ci possa accadere.

(Rainer Maria Rilke)

La forza senza intelligenza rovina sotto il suo stesso peso.

(Orazio)

Non ha nulla nello stomaco. Soltanto coraggio.

(Un dollaro d’onore)

È assurdo che ricorra alla forza per affermare tra gli altri la mia idea: essa ha una forza in sé, che è la forza della verità intima, la forza dell’anima.

(Aldo Capitini)

Il forte ha sempre la miglior ragione.

(Jean de La Fontaine)

Il vero coraggio è la quantità di simulazione disponibile.

(Paul Valéry)

Il forte non può essere coraggioso. Solo il debole può esserlo.

(Gilbert Keith Chesterton)

Sei forte, perché tu sei imperfetto. Sei saggio, perché tu hai dei dubbi.

(L’ora più buia)

Una forza che porta un nome (fosse anche il fulmine) è già una forza indebolita.

(Jean Cocteau)

Il coraggio e la perseveranza possiedono un talismano magico di fronte al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono nel nulla.

(John Quincy Adams)

La temperanza ed il coraggio, virtù senza le quali la vita è solo un vergognoso delirio.

(Simone Weil)

La vita è in generale così triste che la terra sarebbe presto spopolata dal suicidio, se la speranza non trattenesse i coraggiosi, come la paura ferma i vili.

(Pierre-Marc-Gaston de Lévis)

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi.

(Rita Levi-Montalcini)

Devo avere il coraggio di vivere la vita con la “carica di significato” che essa pretende, senza per questo considerarmi pesante, o sentimentale, o innaturale.

(Etty Hillesum)

Che cos’è che di un misero fa un re? Il coraggio! Quale portento fa una bandiera sventolare al vento? Il coraggio! Chi rende ardita l’umile mosca nella foschia fosca nella notte losca… e fa sì che un moscerino la paura mai conosca? Il coraggio! Perché l’esploratore non teme l’avventura? Perché ha coraggio!

(Il mago di Oz)

Chi manca di coraggio è esuberante d’astuzia.

(William Blake)

Ci vuole coraggio per guardarsi dentro, e più coraggio per scriverlo e farlo leggere dagli altri.

(Benjamin Sisko, Star Trek: Deep Space Nine)

Coraggio? Anche un cane ha coraggio.

(Braveheart – Cuore impavido)

Senza un po’ di coraggio non si può scrivere nemmeno un’osservazione sensata su se stessi.

(Ludwig Wittgenstein)

Scattare è muoversi; rimanere ben saldi sulle gambe, quello è coraggio.

(William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

I temerari fanno ogni cosa senza riflessione; ma i coraggiosi riflettono sui pericoli al loro sopraggiungere e li affrontano intrepidamente.

(Iperide)

Il coraggio e l’amore sono le uniche virtù indispensabili; esse manterranno vive l’anima anche se tutte le altre dovessero addormentarsi o venire eclissate.

(Sri Aurobindo)

Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gloria come del pericolo, e tuttavia l’affrontano.

(Tucidide)

L’umanità è maledetta se per dare prova di coraggio è condannata a uccidere eternamente.

(Jean Jaurès)

L’importanza di avere coraggio e forza nella vita

E queste erano le più belle frasi sulla forza e il coraggio che abbiamo scelto per voi. Come avete visto, l’interpretazione dei termini forza e coraggio cambiano molto da persona a persona. C’è chi vede nel coraggio una virtù essenziale per vivere una vita degna di questo nome, e chi invece interpreta il coraggio più nel senso di temerarietà, che sarebbe appunto un eccesso di coraggio. Ma si sa che la virtù sta nel mezzo, e questo vale anche per il coraggio.

Trascorrere la vita senza coraggio significa di fatto evitare costantemente di prendere strade che ci fanno un po’ paura. Ma a volte, anzi spesso, sono proprio quelle le strade che possono portarci a un maggiore benessere.

Il coraggio e la forza poi sono anche le virtù necessarie nei casi in cui ci troviamo a dover affrontare un pericolo per poter aiutare qualcuno che non può aiutarsi da solo. Non sempre la vita ci mette di fronte a scelte di questo tipo, ma quando lo fa è sicuramente meglio non esitare per mancanza di coraggio!