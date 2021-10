50 frasi belle per auguri di laurea

Frasi per auguri di laurea: le più belle, originali, simpatiche e divertenti.

Un vostro caro amico oppure un’amica, vostra sorella, vostro fratello o un vostro figlio, figlia o nipote, o perché no, anche un vostro genitore è riuscito ad ottenere la laurea dopo tanti anni di studio, e volete fargli gli auguri inviandogli una bella frase? Non c’è problema! Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi e aforismi per fare gli auguri di laurea alle persone a cui volete bene e che hanno raggiunto questo importante traguardo.

Frasi belle per auguri di laurea, le 50 più belle, con immagini

Bisogna aver sempre presente la meta da raggiungere e che la vittoria ottenuta dopo un’intera vita di laboriosa fatica vale più di un facile successo.

(Vincent Van Gogh)

Longo lo cammino ma grande la meta!

(L’armata Brancaleone)

Bisogna porsi delle mete, bisogna combattere per raggiungerle. Bisogna avere dei sogni, bisogna battersi per realizzarli.

(Francesco Alberoni)

Chi ha studiato, vede doppiamente.

(Proverbio)

Non considerate mai lo studio come un dovere, ma come una occasione invidiabile di imparare a conoscere l’effetto liberatorio della bellezza spirituale, non solo per il vostro proprio godimento, ma per il bene della comunità alla quale appartiene la vostra opera futura.

(Albert Einstein)

Vedi anche: Frasi belle, le 100 migliori da dedicare

Quanto più si studia, più si vorrebbe studiare.

(Proverbio)

C’è una meta, ma non una via; ciò che chiamiamo via è un indugiare.

(Franz Kafka)

Giunti alla meta d’un gran desiderio, si trema.

(Niccolò Tommaseo)

Quale che sia la situazione, non bisogna mai smettere di studiare. Capire, trarre lezioni dalla storia è indispensabile in ogni momento.

(Aldo Tortorella)

Chi segua la sua strada ha sempre una meta da raggiungere, ma chi ha smarrito la retta via, va errando all’infinito.

(Lucio Anneo Seneca)

100 frasi sulla vita. Le più belle e famose Frasi sulla vita per capire cos’è la vita, per farsi ispirare, o per dedicarle a qualcuno.

Frasi simpatiche e divertenti per auguri di laurea spiritosi

Bart, non prendere in giro i laureati! Hanno solo fatto una scelta di vita sbagliata.

(I Simpson)

“Non sono qui per imparare, sono qui solo per prendermi la laurea”.

(L’impossibilità di essere normale)

“Parlerò lentamente, così capiranno anche quelli di noi che hanno due lauree!”

(Déjà vu – Corsa contro il tempo)

Se avessi fatto il corso di farmacia | a quest’ora avrei una laurea e comunque sia | dimmi quanti laureati hanno la garanzia | di non finire lavapiatti in pizzeria.

(Fabri Fibra)

50 frasi da canzoni rap da dedicare Frasi rap italiano: le migliori da condividere e dedicare.

Con la mia laurea io mi ci sono pulito le scarpe e non sono neppure venute pulite. (Giampiero Mughini)

Cultura è tutto ciò che non può insegnare l’Università.

(Nicolás Gómez Dávila)

Frasi belle per auguri di laurea in lettere

La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta.

(Fernando Pessoa)

Leggiamo per imparare, per istruirci, per capire. Leggiamo anche per sognare.

(Jean d’Ormesson)

Più m’incaponisco a capirle, più vita e letteratura mi paiono le due facce d’un medesimo abrakadabra.

(Gesualdo Bufalino)

So che la letteratura non dà da mangiare all’uomo che vi si dedica. Per fortuna io non ho mai molto appetito.

(Jules Renard)

90 Frasi per auguri di compleanno divertenti e originali Frasi per fare gli auguri di compleanno originali, divertenti e spiritosi.

Frasi belle per auguri di laurea in storia

La istoria è la maestra delle azioni nostre.

(Niccolò Machiavelli)

Cercare di capire la storia è come smontare un pianoforte per vedere dov’è una Sonata di Ludwig van Beethoven.

(Vittorio Giovanni Rossi)

Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna.

(Aldous Huxley)

Io ripeto continuamente ai giovani di studiare la storia se vogliono agganciarsi a qualcosa di vivo e reale che è esistito prima che loro scendessero in campo e che li condiziona, lo vogliano o no.

(Giorgio Amendola)

Frasi per il compleanno di un'amica. Le 50 più belle Frasi belle per augurare buon compleanno a un’amica a cui vogliamo bene, citazioni originali, battute e aforismi

Frasi belle per auguri di laurea in ingegneria

Bisogna stare attenti agli ingegneri. Cominciano con le macchine da cucire e finiscono con la bomba atomica.

(Marcel Pagnol)

La conoscenza è apprezzata nella misura in cui è utile: vale per la rivoluzione industriale e per quella digitale. Non a caso la figura eroica di entrambe le epoche non è lo scienziato ma l’ingegnere.

(Franco Moretti)

Saranno anche i guerrieri a conquistare la gloria, ma sono gli ingegneri che costruiscono la società.

(Star Trek: Voyager)

Frasi belle per auguri di laurea in matematica

L’essenza della matematica è la sua libertà.

(Georg Cantor)

All’inizio e alla fine abbiamo il mistero. Potremmo dire che abbiamo il disegno di Dio. A questo mistero la matematica ci avvicina, senza penetrarlo.

(Ennio De Giorgi)

Il matematico non scopre: inventa.

(Ludwig Wittgenstein)

Il vero valore della matematica sta al di fuori delle attività di tutti i giorni.

(Jerry P. King)

Frasi sull'amicizia: le più belle di sempre Frasi amicizia. Vediamo insieme citazioni e frasi sull’amicizia, sugli amici e sulle amiche

Frasi belle per auguri di laurea in filosofia

Filosofia, dammi se non il sorriso, l’indifferenza almeno del saggio. Menti, ma consolami.

(Carlo Dossi)

Bisogna praticare la filosofia fino al punto che gli strateghi ci sembrino essere asini.

(Cratete di Tebe)

È esattamente conoscendo i propri limiti che la filosofia esiste. (Immanuel Kant)

Conoscere la storia della filosofia significa sapere che i più grandi pensatori della Storia, i profeti delle tribù e delle nazioni, sono stati ottimisti. La crescita della filosofia è la storia della vita spirituale dell’uomo. (Helen Keller)

Filosofia (s.f.). Strada con molte diramazioni, che conduce dal nulla a nessun posto. (Ambrose Bierce)

In filosofia, quel che più importa non è raggiungere la meta: sono le cose che s’incontrano per strada.

(Havelock Ellis)

Frasi belle per auguri di laurea in medicina

Un medico al giorno toglie il male di torno.

(Aldous Huxley)

L’imperfetto nella medicina è che non si può prender su di sé quel dolore che tocca agli altri.

(Adrienne von Speyr)

I migliori medici della mia vita sono tre: il dottor Dieta, il dottor Riposo e il dottor Ottimismo.

(Jonathan Swift)

La medicina è l’arte di accompagnare con parole greche all’estrema dimora.

(Pitigrilli)

Medico (s.m.). Persona alla quale guaiamo fiduciosi quando siamo malati e ringhiamo sospettosi quando stiamo bene.

(Ambrose Bierce)

Frasi di compleanno romantiche: le 100 più belle Frasi belle e originali per augurare buon compleanno al nostro lui o alla nostra lei in modo romantico.

Frasi belle per auguri di laurea in architettura

L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l’Architettura è per commuovere.

(Le Corbusier)

Ciò che cerchiamo in un’opera architettonica non è diverso da ciò che cerchiamo in un amico. Gli oggetti che definiamo belli sono versioni delle persone che amiamo.

(Alain de Botton)

È noto che non annovero gli architetti fra gli esseri umani.

(Adolf Loos)

Il destino dell’architetto è il più strano di tutti. Molto spesso mette tutta la sua anima, tutto il suo cuore e passione nel creare edifici nei quali non entra mai di persona.

(Johann Wolfgang von Goethe)

35 belle frasi sui sogni Frasi sui sogni. Sogni che si avverano, sogni nel cassetto, sogni da realizzare

Frasi per auguri di laurea. Tante frasi per un momento speciale

E queste erano le 50 frasi che abbiamo scelto per voi, per fare auguri di laurea ai vostri cari in modo divertente o serio, ma in ogni caso per mostrare alla persona che ha raggiunto questo importante traguardo che le vogliamo bene e pensiamo a lei.

Sono tutte frasi tratte da autori o autrici famose, ma anche da film o canzoni. E sono perfette da condividere su Facebook, Instagram o Twitter, ma anche da inviare tramite Whatsapp o Telegram. Oppure, se vogliamo, possiamo anche trascriverle a mano su un biglietto, come si faceva ai vecchi tempi!

Frasi sul futuro e sulla vita futura Frasi sul futuro e sul domani, da condividere e dedicare. Le 50 più belle.

Dopo tanti anni di studio, in molti casi presso facoltà impegnative come medicina o matematica, arrivare finalmente alla discussione della tesi e alla laurea è davvero liberatorio. Da lì passare poi al mondo del lavoro non è sempre facilissimo e automatico, soprattutto oggi in Italia, ma sicuramente fare gli auguri a chi è riuscito ad arrivare alla fine del proprio corso di studi è sempre molto apprezzato.

Vedi anche: