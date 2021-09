50 bellissime frasi sull’essere forti nella vita, sull’importanza dell’avere coraggio e forza per superare le avversità, perfette da condividere o dedicare.

Nella vita, si sa, il coraggio e la forza sono importantissimi per andare avanti e per riuscire ad affrontare al meglio le difficoltà e i problemi che ci si presentano, che siano piccoli o grandi. Ecco allora per voi 50 belle frasi sull’essere forti nella vita. Frasi da autori e autrici famose, ma anche da canzoni, film o serie TV. Perfette da dedicare, mandare su Whatsapp o Telegram o condividere su Facebook, Instagram o Twitter.

50 frasi sull’essere forti nella vita. Le più belle

Guardati dalla furia di un uomo tranquillo.

(John Dryden)

La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomita.

(Mahatma Gandhi)

La forza senza intelligenza rovina sotto il suo stesso peso.

(Orazio)

Ho ancora la forza di non tirarmi indietro | di scegliermi la vita masticando ogni metro.

(Francesco Guccini)

Abbaiare stanca. La forza non conta niente nella vita. Saper schivare è quello che conta.

(Daniel Pennac)

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi.

(Walter Bonatti)

Abbi coraggio, ma non per dimostrarlo.

(Joachim Ringelnatz)

Abituati alla paura, e sarai sempre all’erta, come un cervo che attraversa la radura.

(Mike Tyson)

Io dormirò tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me.

(Il buono, il brutto, il cattivo)

La forza cresce nel giardino della pazienza

(proverbio italiano)

Volevo che qualcosa si muovesse, e non il quieto scorrere della vita. Volevo emozioni, pericoli, e il sacrificio per un sentimento. In me c’era come un eccesso di forza, che non trovava sfogo nella nostra vita tranquilla.

(Lev Tolstoj)

I forti fanno ciò che devono fare, e i deboli accettano ciò che devono accettare. (Tucidide)

Fermezza di fronte al destino, grazia nella sofferenza, non vuol dire semplicemente subire: è un’azione attiva, un trionfo positivo.

(Thomas Mann)

L’unico modo di resistere è ostinarsi a pensare con la propria testa e soprattutto a sentire col proprio cuore.

(Tiziano Terzani)

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili.

(Lucio Anneo Seneca)

La pazienza del consolatore deriva dal fatto che anche lui ha le sue rogne.

(Daniel Pennac)

Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l’importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti… così sei un vincente! E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte! Perché un uomo vince solo se sa resistere!

(Rocky Balboa)

Ogni difficoltà su cui si sorvola diventa un fantasma che turberà i nostri sonni. (Fryderyk Chopin)

Un Jedi usa la Forza per saggezza e difesa, mai per attaccare.

(Maestro Yoda – L’Impero colpisce ancora)

Il coraggio più difficile, e a’ deboli specialmente più necessario, è il coraggio di saper soffrire al bisogno.

(Niccolò Tommaseo)

L’uomo non sa quali calamità sono al di là della sua sopportazione sino a che non le sopporta.

(Oliver Goldsmith)

Anche quando le difficoltà sembrano enormi e la vita non ti regala neanche una gioia, non bisogna arrendersi mai! Affrontate le difficoltà con un sorriso, coltivate dentro il vostro cuore un sogno e tutto vi sembrerà meno difficile!

(One Piece)

Tanto più una cosa è difficile tanto più grande è il premio finale.

(Big Fish – Le storie di una vita incredibile)

Bisogna avere un cuore capace di pazientare; i grandi disegni si realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo.

(Francesco di Sales)

Una vita è felice non quando mancano, ma quando si conoscono le difficoltà.

(Helen Keller)

L’avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la prosperità toglie loro. (Eugène Delacroix)

Tutti muoiono, non tutti però vivono veramente.

(William Wallace – Braveheart)

Ma, Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore: | non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore; | un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia.

(Francesco De Gregori)

L’uomo forte soffre senza lagnarsi, l’uomo debole si lagna senza soffrire.

(Ruggiero Bonghi)

Le nostre debolezze a volte sono più utili della nostra forza

(L’alienista)

Buona incudine non teme martello.

(Proverbio)

Credo che in ogni vita ci siano periodi in cui un uomo esiste realmente, e altri in cui egli non è che un agglomerato di responsabilità, di fatiche e, per le teste deboli, di vanità.

(Marguerite Yourcenar)

La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, sennò diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti.

(Paolo Borsellino)

Nonostante sia lontano più di centomila miglia | mi sento molto tranquillo | e penso che la mia astronave sappia dove andare.

(David Bowie – Space Oddity)

Il vigore di un Jedi scaturisce dalla Forza, ma attento al Lato Oscuro! Rabbia, paura, violenza: sono loro il Lato Oscuro! Veloci ti raggiungono quando combatti. Se anche una sola volta la strada buia tu prendi, per sempre essa dominerà il tuo destino.

(Maestro Yoda – L’Impero colpisce ancora)

L’avversità che fiacca i cuori deboli, ingagliardisce le anime forti.

(proverbio italiano)

Si accusano tanto gli uomini di ignorare le loro debolezze, tuttavia pochi forse sono consapevoli della loro forza. Avviene per gli uomini come per i terreni, ove talvolta si cela un filone d’oro di cui il proprietario non conosce l’esistenza.

(Jonathan Swift)

Se solo le donne comprendessero il proprio valore, la propria forza e la usassero per salvare i mariti, i fratelli e i figli. Per la salvezza di tutti gli uomini!

(Lev Tolstoj)

Equilibrio non è la posizione di un uomo seduto pacatamente su una poltrona. Il vero equilibrio è quello del cavaliere sul suo cavallo, mentre realizza con la massima intensità tutte le sue potenzialità.

(Plinio Corrêa de Oliveira)

Ma è una regola invariabile che, più una persona è forte, più forti sono le sue debolezze. È un principio di compensazione che agisce universalmente.

(Isaac Bashevis Singer)

Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi.

(Paolo di Tarso, Lettera ai Romani)

Un uomo forte non ha bisogno del potere; un debole ne viene schiacciato.

(Nicola II di Russia)

Che cosa vuol dire essere forti?

Queste erano le 50 più belle frasi sull’essere forti nella vita che abbiamo scelto. Ma che cosa significa davvero essere forti? La risposta può apparire facile ma non lo è. Spesso le persone che all’apparenza sembrerebbero più “forti” sono semplicemente più abili di altre in alcuni ambiti della vita che non necessariamente hanno a che fare con la vera forza.

Chi tende a schiacciare gli altri, chi ama dominare e mostra di avere potere, raramente è una persona forte. Più spesso invece si tratta di una persona profondamente insicura che trae la propria forza dall’indebolimento altrui.

Ci sono poi persone molto resistenti, che sanno cioè rimanere in piedi nonostante tutte le difficoltà, ma anche queste possono non essere realmente forti. Semplicemente, quasi senza neanche farlo apposta, sono in grado di resistere. La vera forza, quella che viene anche chiamata forza d’animo, è invece strettamente connessa anche a qualità morali. Chi è davvero forte non agisce solo in base al proprio istinto, ma anche in nome di valori più alti.

