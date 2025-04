Trump agli americani non piace più, ma purtroppo se lo devono tenere

Con un’economia zoppicante e la tentazione di forzare un terzo mandato, Trump perde terreno anche tra i suoi elettori.

La luna di miele tra Donald Trump e gli americani è ufficialmente finita.

A cento giorni dall’inizio del suo secondo mandato, il consenso del tycoon crolla nei sondaggi e cresce il malcontento persino tra i suoi elettori più fedeli.

I numeri parlano chiaro: solo il 39% degli americani approva il suo operato, mentre il 55% esprime un giudizio negativo.

Sul banco degli imputati ci sono un’economia che arranca, dazi commerciali che si ritorcono contro gli Stati Uniti e, a rendere il quadro ancora più inquietante, la tentazione mai del tutto nascosta di forzare la mano per ottenere un terzo mandato, in violazione della Costituzione.

Nonostante tutto, Trump è ancora lì. E, purtroppo per gli americani (e non solo), dovranno convivere ancora a lungo con le sue scelte.

Il crollo nei sondaggi

Le ultime rilevazioni di ABC News/Washington Post non lasciano spazio a interpretazioni: Trump registra uno dei peggiori livelli di approvazione mai visti dopo i primi cento giorni di presidenza.

Solo il 39% approva, mentre il 55% boccia senza appello la sua gestione.

A confermare il trend arriva anche un sondaggio CNN: secondo la rilevazione, il pubblico americano è frustrato, deluso e sempre più arrabbiato per la situazione politica.

La maggioranza crescente degli americani ritiene che Trump abbia peggiorato l’economia, e il suo rating di approvazione a 100 giorni è il più basso per qualsiasi presidente negli ultimi settant’anni.

🗣️ Citazione:

“Trump’s approval rating at 100 days is lower than that of any president in at least seven decades.”

— CNN Poll

Persino tra i repubblicani il sostegno inizia a scricchiolare: molti temono che le sue politiche estreme e i toni sempre più aggressivi possano danneggiare definitivamente il partito alle prossime elezioni di midterm.

Tra gli indipendenti — quelli decisivi per la vittoria nel 2024 — il distacco è ancora più netto: appena il 9% ritiene che Trump stia facendo le scelte giuste per il Paese.

La scoppola sui dazi: il caos con il Canada Tra i tanti fronti aperti da Donald Trump in questo secondo mandato, il Canada rappresenta un caso emblematico della sua politica estera aggressiva e contraddittoria.

Reduce da elezioni che hanno riconfermato un governo contrario alle sue politiche commerciali, Ottawa è finita di nuovo nel mirino di Washington.

Trump, che non ha mai nascosto di considerare il Canada una sorta di “territorio naturale” degli Stati Uniti — come ai tempi delle sue bizzarre proposte di acquistare la Groenlandia — ha imposto nuove tariffe punitive su acciaio, alluminio e prodotti agricoli. La reazione canadese è stata immediata: dazi speculari sui beni statunitensi, colpendo settori cruciali come agricoltura e industria manifatturiera.

Ma, come già accaduto in passato, la strategia si è ritorta contro gli stessi americani: aumento dei prezzi interni, proteste degli agricoltori, tensioni nei mercati locali.

Di fronte alle conseguenze economiche e politiche, il Presidente Usa è stato costretto a un parziale dietrofront, riducendo alcune delle tariffe imposte.

Un caos commerciale che ha isolato ancora di più gli Stati Uniti, peggiorato i rapporti con un alleato storico e alimentato il malcontento interno. Trump e il sogno del terzo mandato Come se non bastasse, Trump ha rilanciato un’idea che viola uno dei principi fondanti della Costituzione americana: il limite di due mandati presidenziali. Durante comizi e interviste ha lasciato intendere, neanche troppo velatamente, di volersi ricandidare di nuovo, nonostante il divieto sancito dal 22° emendamento. Il suo staff ha provato a minimizzare, parlando di “battute”, ma molti osservatori temono che dietro ci sia una strategia precisa: testare il terreno, spostare il confine di ciò che è accettabile, abituare il pubblico all’idea. Una deriva pericolosa che preoccupa anche ambienti tradizionalmente conservatori, allarmati per la tenuta delle istituzioni democratiche americane. In conclusione Donald Trump non piace più, nemmeno a molti di coloro che lo avevano sostenuto.

Tra disastri economici, fughe in avanti costituzionali e una politica estera che isola sempre di più gli Stati Uniti, il secondo mandato si sta rivelando un incubo per una parte crescente dell’America.

Eppure, almeno per ora, gli americani — e il mondo intero — devono rassegnarsi: Trump resterà ancora al comando.

Una presenza che continua a dividere e a destabilizzare, mentre i cittadini degli Stati Uniti, loro malgrado, sono costretti a pagare il prezzo. Per Approfondire Cosa vuole veramente Trump: analisi sulle ambizioni e la strategia del tycoon