CANZONI PER DARE LA BUONANOTTE, PLAYLIST. A volte è bello augurare la buonanotte con un po’ di musica e parole. Sono tante le canzoni belle per dare la buonanotte, al nostro amato o alla nostra amata, fidanzati, amici, parenti, figli. Ogni tanto è bello sapere che a distanza c’è qualcuno che pensa a noi e che ci dà la buonanotte in musica. Così abbiamo scelto un po’ di canzoni dal testo adatto, dove si parla di amore, amicizia, vita. Ci sono canzoni italiane e straniere, canzoni del passato e canzoni più recenti, anche rap. Buona notte… anzi, buon ascolto!

Canzoni per dare la buonanotte

Canzoni italiane buonanotte

Fabio Concato – Buonanotte a te

Versi romantici questi di Fabio Concato, perfetti per una buonanotte d’amore, da dedicare alla nostra fidanzata o al nostro fidanzato.

Buona notte, amore mio lontano

Ti arriva questo canto

O forse dormi già?

E più che sei distante e più che ti amo

Tra le montagne e il mare

Buona notte a te

Mina – Buonanotte buonanotte

Bellissima canzone della divina Mina, una sorta di dolce e fiabesca ninna nanna, perfetta per dare la buonanotte a qualcuno. Curiosità: è scritta e arrangiata da Massimiliano Pani, figlio di Mina, all’epoca (1980) solo 17enne. Canzone bellissima e sottovalutata.

Buonanotte buonanotte

Anche a chi non dormirà e a chi lo fa

A chi ha perso un altro giorno di cammino

E a chi invece è già vicino

Francesco De Gregori – Buonanotte fiorellino

Famosissima canzone di De Gregori dal ritornello conosciuto da tutti, tratta dallo storico album Rimmel. E’ davvero una ninna nanna dolcissima e perfetta, dove il cantautore romano usa apposta un linguaggio quasi zuccheroso per distanziarsi dai testi militanti ed esistenzialisti dei cantautori dell’epoca. In pratica è una canzone ironica, ma il risultato è una perla di dolcezza, perfetta per una buonanotte d’amore!

Buonanotte, buonanotte fiorellino

Buonanotte tra le stelle e la stanza

Per sognarti devo averti vicino

E vicino non ancora abbastanza Ora un raggio di sole si fermato

Proprio sopra il mio biglietto scaduto

Tra I tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di te

Buonanotte, questa notte per te

Vasco Rossi – Dormi, dormi

Una canzone dolce-amara di Vasco, che di canzoni d’amore ne ha scritto tante, ma qua si parla in termini nostalgici di un amore forse finito, forse in crisi. Insomma, a seconda dei casi e delle interpretazioni è una canzone che si può dedicare per mandare un certo messaggio all’altra persona.

E tu dormi, dormi

Ora i tuoi sogni volano

E tu dormi, dormi

Mentre i tuoi occhi sorridono

GionnyScandal – Buonanotte

Abbiamo ascoltato dei classici della canzone italiana, ma ci sono anche canzoni più recenti perfette per dare la buonanotte, ad esempio canzoni rap. Come questa del rapper Gionnyscandal, dal testo molto romantico e molto bello, perfetto per una buonanotte dolce e rap per il vostro ragazzo o la vostra ragazza.

Buonanotte, amore mio, anche se ora

Starai dormendo e non so se sei da sola

E ‘sto cuscino faccio finta che sia te

Che mi dici, “Sono qui, ti amo ancora”

Milioni di persone, nessuno come te

E ‘sta canzone la odio, mi ricorda te

Fuori è bellissimo solo se mi prometti

Che verrai a prendermi dove ci siamo persi

Canzoni straniere buonanotte

La playlist continua. Ancora canzoni per la buonanotte, stavolta in inglese.

Shivaree – Goodnight moon

Canzone di debutto e di grandissimo successo di Shivaree, è una canzone molto notturna soprattutto per le atmosfere, per la musica. Ma anche il testo parla in modo poetico e un po’ criptico della notte e della luna. Una canzone irresistibile e rilassante, per augurare buonanotte… alla luna.

Now goodnight moon

I want the sun

If it’s not here soon

I might be done

No it won’t be too soon ‘til I say

Goodnight moon

(Quindi, luna della buona notte

io voglio il sole

e se non arriva presto

io potrei stancarmi

no, non accadrà presto dato che sto per dire

buonanotte luna)

Eric Clapton – Wonderful Tonight

Una delle canzoni più famose di Eric Clapton, nata, come per molti capolavori, praticamente per caso. Anno 1977, Clapton si trova con la sua compagna che è in dubbio sui vestiti da indossare e improvvisa con la chitarra la risposta: “Tesoro, sei splendida stasera”. Ne viene fuori un capolavoro, grazie al talento, alla voce e naturalmente alla chitarra di Clapton. Una perfetta buonanotte.

And then I tell her, as I turn out the light

I say, “My darling, you are wonderful tonight”

Oh my darling, you are wonderful tonight

(E allora le dico, una volta spenta la luce

Le dico “Tesoro, sei stata splendida stasera

Oh tesoro, sei stata splendida stasera.”)

Beatles – Goodnight

Dal monumentale White Album dei Beatles viene fuori questa piccola splendida buonanotte, di cui costituisce proprio il finale. Scritta da John Lennon come ninna nanna della buonanotte per suo figlio Julian, viene cantata da Ringo Starr (ebbene sì) ma è sempre stata molto amata anche da Paul McCartney. Una canzone semplice e dai toni fiabeschi, con violini e coro, quasi stile musical. Una bellissima buonanotte.

Close your eyes and I’ll close mine

Good night, sleep tight

Now the moon begins to shine

Good night, sleep tight

Dream sweet dreams for me (Dream sweet)

Dream sweet dreams for you

(Chiudi i tuoi occhi e io chiuderò i miei

Buonanotte, dormi bene

Ora che la luna inizia a brillare

Buonanotte, dormi bene

Sogna dolci sogni per me

Sogna dolci sogni per te)

Massive Attack – Protection

Una struggente canzone d’amore dei Massive Attack sul concetto di “protezione”, inteso come prendersi cura dell’altro, dal loro album omonimo del 1994. Bellissime atmosfere, molto notturne, per un dolce abbraccio e per una dolce buonanotte.

I stand in front of you

I’ll take the force of the blow

Protection

I stand in front of you

I’ll take the force of the blow

Protection

Lou Reed – Goodnight Ladies

Buonanotte signore! La canzone narra la vita notturna fatta di feste e trasgressioni newyorkesi di Lou Reed, ma che a volte terminavano nella solitudine. E quindi, dopo tante canzoni dedicate a qualcun altro, ecco una canzone dedicata a chi si dà la buonanotte da solo, in un “sabato sera solitario”. Una canzone bellissima, non a caso messa proprio come conclusione dell’album capolavoro Transformer del 1972. E’ un po’ come se fosse Lou Reed in persona a darvi la buonanotte.

it’s a lonely Saturday night

I mean to tell you, it’s a lonely Saturday night

One more word, it’s a lonely Saturday night

(è un sabato sera in solitudine

voglio dirtelo, è un sabato sera solitario

un’altra parola, è un sabato sera solitario)

Buonanotte e sogni d’oro!

E questa era la nostra selezione e playlist di canzoni per dare la buonanotte, con testi e frasi adatti a essere dedicati e condivisi con partner, fidanzati, amici, parenti. Per augura una dolce notte con musica e parole, e dolci sogni, naturalmente.

