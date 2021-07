Le canzoni dei Depeche Mode. Playlist con le 11 più famose e più belle.

I Depeche Mode sono un gruppo britannico icona degli anni Ottanta e attivi ancora oggi. Famosissimi per il loro sound elettronico hanno realizzato decine di singoli di enorme successo, canzoni d’amore, mescolando pop, elettronica e new wave. Un sound immediatamente riconoscibile, una carriera lunga e centinaia di canzoni. Ascoltiamo insieme le 11 canzoni più belle e famose dei Depeche Mode.

Canzoni Depeche Mode – PLAYLIST

Enjoy the Silence

Una delle canzoni più famose dei Depeche Mode è del 1990 ed è tratta dall’album Violator. Una perla synth-pop, dall’atmosfera e dal testo bellissimo. Molto famoso il video.

Personal Jesus

Forse la canzone più famosa in assoluto dei Depeche Mode, e anche una delle più belle. Un mix perfetto tra blues, rock ed elettronica, un ritmo ipnotico, un testo misterioso ed evocativo, dove chiunque è “il gesù di qualcun altro” come spiegò l’autore Martin Lee Gore. Un capolavoro.

Just Can’t Get Enough

Facciamo qualche passo indietro, anni 1981, primo album, primo enorme successo dei Depeche Mode. Con l’irresistibile Just Can’t Get Enough scalano le classifiche mondiali. Basta sentire i primi secondi per riconoscerla immediatamente.

Everything Counts

Anno 1983, i Depeche Mode si fanno sempre più raffinati: il loro sound è sempre più definito, ed ecco un’altra gemma di enorme successo. Una delle loro canzoni più belle in assoluto.

Precious

E facciamo un altro salto temporale, in avanti nel tempo: anno 2005, i Depeche Mode, sempre uguali e sempre diversi, realizzato un meraviglioso singolo tratto dall’album Playing the Angel. E ancora una volta il successo è mondiale: primi posti nelle classifiche, Italia compresa.

Strangelove

Anno 1987, un altro brano famosissimo nella discografia dei Depeche Mode è Strange Love. Cupo, dark, notturno e incredibilmente irresistibile, grazie alla solita abilità dei musicisti inglesi di creare melodie e ritmi molto coinvolgenti e suggestivi.

Policy of Truth

Ancora un singolo dall’album di enorme successo Violator, ancora un brano dove rock, pop ed elettronica sono fusi alla perfezione. Ritmi ipnotici, atmosfere notturne e ritornello accattivante. Ennesima hit.

World in My Eyes

E non si può non pescare quest’altra gemma, sempre dallo stesso album – ovvero Violator, forse il disco capolavoro dei Depeche Mode. Altro singolo, altro gioiello assoluto, e ovviamente altro successo molto amato ancora oggi dai fan e non solo.

Dream On

Ogni volta che qualcuno li ricorda come “icona degli anni 80” i Depeche Mode tornano sulla cresta dell’onda con nuovi singoli di enorme successo. Ed ecco che nel 2001, dall’album Exciter, vengono tratti diversi singoli, tra cui questa canzone stupenda, una delle più belle di sempre del gruppo, Dream On.

People Are People

Anno 1984, per l’ennesima volta una canzone dei Depeche Mode domina le classifiche di tutto il mondo. Questo brano che riflette sul razzismo ha enorme successo ed è ancora oggi una delle più amate e ricordate canzoni dei Depeche Mode.

Never Let Me Down Again

E infine, anno 1987, uno dei pezzi più entusiasmanti dei Depeche Mode, un fantastico inno rock da ascoltare a tutto volume. Ancora una volta il video è raffinato e originale ed è famoso praticamente quanto la canzone.

Le canzoni dei Depeche Mode hanno segnato gli anni 80 e 90 e hanno influenzato gli anni a venire

I Depeche Mode sono stati uno dei gruppi più importanti degli anni Ottanta, ma anche Novanta. Hanno saputo crare un suono immediatamente riconoscibile, inconfondibile, che mescola pop ed elettronica con il rock. I componenti fissi sono Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher, mentre tra i fondatori figurava anche Vince Clarke, e per molti anni ha fatto parte del gruppo anche Alan Wilder.

I Depeche Mode sono stati fondati nei pressi di Londra a inizio 1980. Tra new wave, synth poop e dance, sono uno dei gruppi che più ha influenzato i decenni 80/90 e ancora oggi in attività sono venerati come band “di culto”. Quelle che abbiamo visto erano le loro canzoni più belle e famose, anche se – come sempre – avremmo potuto metterne molte altre, anche album interi, vista la grande produzione dei Depeche Mode.

