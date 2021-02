Canzoni famose anni 80 straniere: 12 classici del pop. Playlist

Gli anni 80 sono stato un decennio indimenticabile per la musica e le canzoni e in particolare per il pop. Hit e tormentoni principalmente americani e inglesi, ma non solo. Ascoltiamo in questa playlist 12 canzoni famose anni 80 straniere, tutti classici pop molto famosi, alcuni amati e odiati, ma che senza dubbio hanno fatto la storia del genere.

Canzoni famose anni 80 straniere – Playlist POP

Police – Every breath you take

Il classico forse più famoso dei Police. Scritto da Sting, si tratta di un brano pop perfetto dal testo molto intimo e personale, sicuramente una delle canzoni straniere anni 80 più famose in assoluto.

Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This)

La canzone più famosa del duo formato da David A. Stewart e Annie Lennox, è la canzone che li portò al successo mondiale. Anno 1983, questo perfetto mix di rock ed electro-pop diventa un classico immediato, tanto che vanta centinaia di cover successive. Famoso anche il video.

Michael Jackson – Thriller

Incredibile ma ci troviamo ancora nel 1983, un anno particolare – a quanto pare – per il pop mondiale. Esce il singolo dei record: Thriller di Michael Jackson. Accompagnato dal famosissimo video questo famoso brano unisce pop, dance e funk in maniera perfetta. Un classico anni 80.

Madonna – Like a virgin

Forse la canzone più famosa di Madonna, sicuramente quella che nel 1984 l’ha resa un’icona mondiale. Trasgressiva e irresistibile, questa perla pop ha influenzato molta della musica a venire.

Queen & David Bowie – Under Pressure

Due dei nomi più importanti per il rock e il pop anni 80, e non solo, insieme in questa canzone famosissima. I Queen di Freddie Mercury con il mitico David Bowie collaborano insieme e viene fuori un capolavoro.

Toto – Africa

Amata e odiata, questa canzone del 1982 del gruppo Toto è stato uno dei tormentoni più noti degli anni Ottanta e sicuramente una della canzoni pop anni 80 straniere più famose del decennio.

Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody

E’ il singolo che fa diventare Whitney Houston una icona pop a livello mondiale. Questa classica hit del 1987 dominò le classifiche di tutto il pianeta per tutto il tempo e ancora oggi è una delle canzoni simbolo degli anni 80.

a-ha – Take on me

Anno 1985, una band norvegese, gli a-ha fa uscire un singolo estratto dal loro album. Per motivi misteriosi, diventa una hit mondiale e la canzone è tuttora una delle canzoni simbolo degli anni 80, di sicuro una delle canzoni pop più famose di sempre.

Simple Minds – Don’t you (forget about me)

Gli scozzesi Simple Minds sono stati uno dei gruppi più amati degli anni Ottanta, e anche grazie al film The Breakfast Club, questo singolo divenne una delle loro hit più famose. Una perla di synthpop melodico romantico ancora oggi amatissima.

Duran Duran – Wild Boys

Altro gruppo amato/odiato, altro gruppo simbolo del decennio. Qua uno dei loro successi più famosi, Wild Boys, che ne 1984 si sentiva letteralmente ovunque. Prodotta dal mitico Nile Rodgers degli Chic.

Cyndi Lauper – Girls just want to have fun

Forse non esageriamo se diciamo che questa è LA canzone pop anni 80 per eccellenza. Canzone e video sono diventati i simboli di quel periodo e questo singolo del 1983 di Cyndi Lauper viene da tutti associato agli anni 80 spensierati e leggeri, anche sempre vagamente malinconici.

Prince – Purple Rain

Per concludere, una delle canzoni più belle di uno degli autori più famosi e originali degli anni 80, ovvero Prince. Purple Rain, singolo del 1984, è tuttora uno dei brani più celebri dell’artista e senza dubbio una delle canzoni pop anni 80 straniere più belle in assoluto.

Il pop anni 80: la lista sarebbe infinita

Inutile dire che il pop anni 80 straniero, principalmente americano e inglese, è stato questo e molto di più. La lista potrebbe essere molto più lunga e comprendere gruppi come gli Europe, i Depeche Mode, Billy Idol e via dicendo. Anche restando nel pop, molto influenzato dalla dance in quel decennio, si può spaziare da brani molto diversi tra loro. Questa che abbiamo ascoltato insieme è una piccola selezione di canzoni iconiche, scelte tra le più famose della musica e del pop anni 80.

