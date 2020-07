Chi sono i nomi dei cantanti italiani che hanno attraversato gli anni ‘80 per poi sparire dimenticati? Ecco le meteore della musica italiana.

Cantanti italiani anni 80 spariti. Gli anni ‘80 sono stati un decennio costellato di numerose meteore musicali che, a differenza di colleghi con carriera più lunga e duratura, hanno attraversato questo periodo della storia musicale dell’Italia per poi sparire come una scia di una stella cometa. Magari per cattivi contratti con le case discografiche, per distribuzioni sbagliate, o semplicemente per canzoni brutte. Vediamo i nomi dei cantanti italiani anni 80 che hanno albeggiato e tramontato molto velocemente prima della caduta del muro di Berlino.

Meteore: cantanti italiani anni 80 spariti. Playlist

Ro.Bo.T

Iniziamo con un trio musicale. Questo nome dal sapore fantascientifico è in verità un acronimo per tre interpreti che proprio negli anni ‘80 decidono di fondare questo trio. Attivi tra il 1985 e il 1989, Ro.Bo.T è la collaborazione tra Little Tony, Rosanna Fratello e Bobby Solo. I tre cantanti decidono di unire le rispettive carriere per dare vito a questo bizzarro terzetto che però riscosse un certo successo nei suoi 4 anni di attività. Degna di nota la loro sigla incisa per Buona Domenica.

Marcella Bella

Per questa affascinante cantante dalla voce potente, gli anni ‘80 sono stati forse il decennio di maggiori successi. Inizia la sua carriera giovanissima, attirando le attenzioni di pubblico e colleghi già a partire dagli anni ‘60. Negli anni ‘80 però Marcella Bella partecipa a numerose edizioni di Sanremo, classificandosi anche al terzo posto nel 1986 con Senza un briciolo di testa. Bella vanta anche collaborazioni importanti con artisti e parolieri italiani e stranieri, come di Mogol o Phil Palmer. Dopo gli anni ‘80 comincerà un lento silenzio discografico, intervallato da alcune rare comparsate televisive.

Drupi

Un altro partecipante al festival di Sanremo che si aggiudica il terzo posto è il cantautore Drupi. Nel 1982, qualche anno prima di Marcella Bella, è infatti lui che si aggiudica la medaglia di bronzo al più grande festival della canzone italiana. Con Soli quindi partecipa a Sanremo nel 1982, per poi tornarci nel 1984 insieme ad una collaborazione con Toto Cutugno. Dopo il successo in Italia, che però subisce una battuta d’arresto, Drupi continua la carriera all’estero collezionando ottimi successi in Polonia e Repubblica Ceca. Lo ricordiamo tutti con piacere, ma di fatto è tra i cantanti italiani anni 80 spariti, più o meno.

Donatella Milani

Donatella Milani inizia la carriera di cantante giovanissima, partecipando ancora bambina allo Zecchino D’Oro. La sua voce inconfondibile è destinata ad avere ottimi successi negli anni ‘80, dove la sentiamo e vediamo più volte calcare il palco di Sanremo. Agli inizi del decennio, partecipa al festival ligure insieme a Pupo con una canzone che parla proprio della loro storia d’amore. Nel 1983, con Volevo dirti, si classifica al secondo posto. Tuttavia, per alcuni problemi alle corde vocali, Milani è costretta ad interrompere la sua carriera di cantante per dedicarsi allo scouting.

Gigliola Cinquetti

La cantante italiana Gigliola Cinquetti è una delle cantanti con più successo di vendite tra gli artisti nostrani. Inizia la sua carriera giovanissima, ed insieme ad altre poche colleghe Cinquetti riesce ad entrare anche in classifiche importanti di paesi straniere, come la Gran Bretagna. Gli anni ‘80 segnano l’inizio del suo declino discografico, dopo tuttavia una brillante carriera durata diversi anni. Partecipa a Sanremo in due occasioni, nel 1985 e nel 1989, la prima volta classificandosi terza con il brano Chiamalo amore, e la secondo senza essere altrettanto fortunata con il brano Ciao.

Vedi anche: 10 canzoni di cantanti DONNE anni 80

Alice

La cantante Alice è divenuta famosa in particolare grazie ad una canzone di successo, scritta insieme al mitico Franco Battiato. Per Elisa sarà infatti il brano che lancerà questa cantante e che allo stesso tempo, la terrà irrimediabilmente circoscritta nell’ambito di questo unico grande successo. Nel 1981 infatti, è proprio con Per Elisa che la cantante e cantautrice si aggiudica il primo premio. Tuttavia, Alice, pseudonimo di Carla Bissi, rimane un’interprete capace e un’ottima musicista.

Righeira

Un altro duo italiano di grande successo commerciale che ha spopolato nel corso degli anni ‘80, soprattutto con i tormentoni estivi, è stato la coppia Righeira, formato da Michael e Johnson Righeira. I due decidono di adottare questi nome d’arte e si dichiarano fratelli di scena. La loro collaborazione musicale ma anche l’intersezione dei due personaggi pittoreschi riesce a portarli al successo con brani ballabili e molto popolari come Vamos a la Playa, brano diventato famosissimo non solo in Italia ma anche all’estero. Correva l’anno 1983, e il sound ottantino è davvero inconfondibile.

Scialpi

Nel 1983 il panorama italiana assisterà al debutto di un altro affascinante interprete e cantante: Scialpi. Con Rocking Rolling, il cantante originario di Parma vince il Festivalbar diventando subito un interprete carismatico e di successo. Negli anni ‘80, nonostante i grandi successi di vendita, Scialpi non riuscirà mai a salire sul podio dei mitici primi tre posti di Sanremo, ma proprio a questo periodo storico viene associato il suo nome, che rimane uno dei più noti degli anni ‘80, seppur successivamente il cantautore non ha goduto della stessa popolarità.

Insomma, gli anni ‘80 come sempre si sono rivelati un decennio pieno di fervide attività artistiche, anche se, per alcuni, le carriere sono rimaste congelate in quei mitici dieci anni. Ma piuttosto che niente, meglio piuttosto!

Vedi anche: