5 belle canzoni di Madonna. Playlist

Canzoni di Madonna, non la solita playlist ma cinque canzoni belle e famose ma a volte dimenticate, per iniziare la giornata con la carica giusta!

A 63 anni Madonna è ancora l’icona pop per eccellenza della musica USA. Su Instagram, dove ha oltre 16 milioni di follower, posta foto dove sembra dimostrare vent’anni in meno. Il suo ultimo album è del 2019, e la diva sembra assolutamente non voler mollare lo scettro di diva del pop. Abbiamo scelto per oggi una playlist con cinque sue belle canzoni: non per forza le più famose (alcune sì) ma quelle che secondo noi sono le più belle. Buon ascolto!

Cinque belle canzoni di Madonna

Ray Of Light

Un grande successo di Madonna di fine anni ’90. Un pezzo elettronico dance famosissimo, molto usato nelle pubblicità, un vero e proprio inno che mette allegria. Tratto dall’omonimo album, è stato un successo in tutto il mondo ed è una delle più belle canzoni dance di Madonna.

Love profusion

Anche qua un entusiasmante inno all’amore, una canzone ariosa dal ritornello irresistibile. Sottovalutata, è una delle più belle canzoni in assoluto di Madonna, tratta dall’album “American girl” del 2003. Bellissimo anche il video di Luc Besson, diventato forse perfino più famoso della canzone che, ripetiamo, è sottovalutata e assolutamente da recuperare.

Material Girl

Ok, mettiamone anche una stra-stra-famosa. Un classico del pop anni 80 e della musica da discoteca anni 80.Facciamo un improvviso viaggio nel tempo e torniamo ai primi anni di Madonna con una delle sue canzoni più famose in assoluto, tratta dall’album “Like a Virgin” del 1984. Synth memorabile, una canzone ancora oggi irresistibile: è sicuramente una di quelle che hanno reso Madonna l’icona pop che conosciamo.

Vogue

Anno 1990, Madonna ormai è un’icona mondiale, ed ecco che arriva questo raffinato pezzo di dance house famoso anche per il ballo. Anzi, l’ispirazione è proprio quella: la moda di ballare imitando le pose delle modelle sulle copertine del magazine Vogue, il titolo viene da lì. Canzone bella e video molto bello e famoso – con un bianco e nero incredibile – diretto da David Fincher, il grande regista di Fight Club, Zodiac, Seven e Il curioso caso di Benjamin Button. Anche questo brano non poteva mancare in una playlist delle più belle canzoni di Madonna.

Hung Up

E nel 2005 Madonna conquista di nuovo le classifiche di tutto il mondo con l’album “Confessions on a Dance Floor”, da cui questa canzone è tratta. Si tratta del singolo più venduto nella carriera di Madonna. Famosissimo per il campionamento di “Gimme! Gimm! Gimme!” degli Abba, la canzone è davvero irresistibile, produzione perfetta, grande interpretazione di Madonna, insomma il pezzo pop perfetto. Anche in questo caso, oltre alla canzone, è diventato molto famoso il video. Alzate il volume e godetevelo tutto!

Canzoni Madonna

Queste erano le cinque canzoni che abbiamo scelto per celebrare una diva del pop come Madonna. Tutte perfette per dare la carica, mettersi un po’ di energia addosso, adatte anche come canzoni per correre, canzoni motivazionali, insomma energia positiva che solo un certo tipo di musica può dare. Buon ascolto e buone vibrazioni!

