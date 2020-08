Canzoni. Quali sono le canzoni più belle di uno dei più grandi cantanti e performer americani? Ecco le 10 canzoni più belle di Michael Jackson.

Michael Jackson, il “King of pop”, è stato uno dei cantanti, cantautori, performer più prolifici e creativi della storia della musica internazionali. Sono moltissime le canzoni che ormai sono diventate leggenda, brani che contano mediamente cinquecento milioni di visualizzazioni su YouTube. Sono quindi davvero tante le canzoni belle di Michael Jackson, ed è difficile fare una lista. Noi però ce l’abbiamo fatta, e abbiamo scelto per voi le 10 canzoni più belle di Michael Jackson.

Michael Jackson, le canzoni più belle e famose. Playlist

Billie Jean

Billie Jean è forse uno dei brani più famosi del grande cantante e ballerino originario dell’Indiana. Il groove di questa canzone, dalla linea del basso all’incalzante incedere della batteria, è davvero irresistibile. La storia è la storia vera di una donna innamorata di uno dei fratelli Jackson, poi finita ricoverata in ospedale psichiatrico.

Thriller

Tratto dall’omonimo album, Thriller è un altro dei brani più famosi ed apprezzati dell’artista. Leggendario ed indimenticabile è anche il video, che ammicca al ben noto e apprezzato immaginario dei migliori film horror. Forse la canzone più famosa di Michael Jackson, un vero classico degli anni 80.

Smooth Criminal

Smooth Criminal è un altro brano iconico partorito dalla mente geniale del grande artista statunitense. Ancora una volta, Jackson riesce a miscelare diversi elementi, per un mix davvero esplosivo di immaginari, visioni, beat senza tempo. Il singolo vende 7,5 milioni di copie.

Black Or White

Sempre alla ricerca e mai capace di sedersi sui propri allori, Michael Jackson continua la sua sperimentazione anche con questo brano, tra i suoi più di successo. Mischiando rock, hip hop e rap, il performer riesce a raggiungere le vette del pop. Non ci stupiamo del fatto che venga chiamato “il re”.

Earth Song

E’ cosa nota che Michael Jackson abbia sempre mostrato attenzione e sensibilità rispetto alle problematiche sociali, ambientali e via dicendo. Con questa canzone, che raccolse un enorme successo, parla della devastazione che l’essere umano operava (e tuttora continua ad operare) sul pianeta Terra, con l’obiettivo di risvegliare le coscienze.

The Way You Make Me Feel

Insieme all’inseparabile amico e produttore Quincy Jones, Jackson firma un altro capolavoro: The Way you make me feel. Memorabile l’inizio a cappella del grande cantante, che con la sua voce sottile e potente allo stesso tempo arriva direttamente al cuore. Emozionante quando parte il beat.

I Just Can’t Stop Loving You

In questo brano d’amore, in cui Jackson duetta con la cantante Siedah Garret, riflette sul senso di solitudine che può capire di provare quando ci si trova lontani dalla persona che amiamo, e che non riusciamo a smettere di amare, anche questa la storia è finita.

You Are Not Alone

Ancora una riflessione sulla solitudine con questo brano del cantante statunitense che arriva dritto al cuore. Una ballata R&b prodotta insieme a R.Kelly. Impossibile dimenticare la melodia dolcissima con cui il grande artista ricorda all’amata che non sarà mai sola.

Beat It

Ancora una volta, con questo brano meno recente, Jackson riesce, con grande maestria, a incorporare nella sua canzone diversi elementi musicale, dalla musica afroamericana al rock, come possiamo sentire dall’introduzione energizzante accompagnata da chitarre elettriche avvolgenti e accattivante.

Bad

Bad, che ancora una volta è il frutto della collaborazione tra Michael Jackson e Quincy Jones, racconta la vita di alcuni ragazzi di strada, come dichiara lo stesso Jackson in un’intervista. Il brano, che originariamente doveva essere cantato insieme a Prince, raggiunse il primo posto in classifica in diversi paesi del mondo.

Michael Jackson, un divo inclassificabile

Michael Jackson è stato senza dubbio uno dei talenti più inclassificabili della storia della musica mondiale. La sua voce dal timbro inconfondibile, il carisma, le capacità, la presenza sceniche, l’intelligenza musicale e la personalità artistica davvero unica, l’hanno reso un artista davvero senza tempo.

La sua originalità rimane uno standard irraggiungibile per chiunque voglia avventurarsi nell’universo del pop, tanto che colleghi e colleghe di qualsiasi età hanno sempre guardato a Michael Jackson come ad una divinità davvero inarrivabile. Notevole è stato anche l’impegno che il grande cantante e compositore ha dedicato alle sue attività filantropiche, non solo pubblicando diversi brani volti a stimolare la sensibilità del pubblico rispetto ad alcune importanti questioni ambientali ed ecologiche, ma anche grazie alle sue numerose attività di beneficenza

