Bollicine, il nuovo disco di Vasco Rossi. Tracklist delle canzoni che hanno fatto la storia di Vasco in versione remastered. Titoli e video.

Vasco Rossi Bollicine, si chiama così l’ultimo disco del rocker di Zocca uscito a 40 anni di distanza dal mitico album omonimo. Si tratta quindi di un’edizione speciale rimasterizzata, che contiene i grandi successi del Blasco. Non a caso il nome per esteso del disco è: Bollicine 40th Rplay Special Edition.

Vasco Rossi Bollicine, ecco le canzoni

Il disco è già disponibile per l’acquisto in 3 versioni diverse: il CD, il vinile e il box in edizione limitata numerata. Al suo interno trovate 8 grandi successi del comandante, con qualche chicca in base al formato fisico scelto. Ecco la tracklist completa dell’ultimo album Bollicine:

Bollicine Una canzone per te Portatemi Dio Vita spericolata Deviazioni Giocala Ultimo domicilio conosciuto Mi piaci perché.

Video Vasco Rossi Bollicine, nuova versione

Ascolta qui da YouTube Vasco Rossi ultima canzone, ovvero il brano Bollicine in versione remastered, che apre il suo nuovo album 2023.

Quanti dischi ha venduto Vasco Rossi?

Durante la sua lunga carriera il cantautore ha venduto circa 40 milioni di dischi in Italia, diventando uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana. Un numero impressionate che continua ad aumentare ogni giorno e questo album in versione speciale contribuirà ad accresce il totale delle copie vendute. I suoi successi partono dagli anni 80, grazie ai mitici testi delle canzoni più famose che lo hanno reso un’icona della musica nazionale. Non a caso detiene il record di essere stato 1° nella classifica dei dischi più venduti in Italia in cinque differenti decenni.

Me è nel decennio compreso fra il 2010 e il 2019 che è stato il primo cantante italiano per numero di album venduti in totale. Mentre l’ultimo CD in testa alle classifiche nazionali è stato “Siamo qui” nel 2021. Quindi il successo del comandante procede a gonfie vele e di recente per festeggiarlo è stata rilasciata anche la serie tv documentario sulla vita di Vasco, dal titolo “Il supervissuto” e disponibile in streaming su Netflix.

Vasco Rossi annuncia una nuova canzone

Ma non ci sono solo i successi del passato per il blasco, infatti tramite la pagina ufficiale Instagram Vasco Rossi ha annunciato che sta lavorando a nuova musica. Per ora non ne sappiamo di più, ma sul suo profilo i fan sono già euforici e non vedono l’ora di ascoltare le novità del rocker.

Intanto però l’ultimo singolo dal titolo Gli Sbagli che fai è ancora presente nelle classifiche delle canzoni più sentite. E ora con l’uscita dell’album rimasterizzato di Vasco Rossi Bollicine 40th Rplay Special Edition, di materiale da ascoltare e cantare ce n’è per questo fine 2023. E non dimenticate i concerti Vasco Rossi 2024, che da Milano a Bari scalderanno la prossima estate di musica e parole, come solo il KOM sa fare.

