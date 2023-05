Quando esce Transformers 7? Data uscita al cinema del nuovo film sulla saga dei robot. Trailer, trama, anticipazioni, cast e quali sono i nomi dei Transformers.

Transformers, Il risveglio è uno dei film da vedere assolutamente nel 2023. Ormai manca poco all’uscita nelle sale cinematografiche italiane del settimo titolo basato sui robot combattenti, ambientato negli anni 90. Questo film di fantascienza che ha appassionato milioni di spettatori, uomini e donne, ci mostra l’ennesimo capitolo della lotta fra Autobot e Decepticon, a cui si aggiungeranno nuovi protagonisti in giro per il mondo.

Entriamo allora nel dettaglio della trama di Transformers il risveglio: ecco quando uscirà, chi sono i protagonisti e altre curiosità sul film di Eagle Pictures. Ma prima date un’occhiata al trailer nel video Youtube qui allegato.

Transformers: Il Risveglio | Trailer Ufficiale

Quando uscirà Transformers 7 in Italia?

Il nuovo capitolo del film di fantascienza sulla guerra fra robot, esce il 7 giugno 2023 nelle sale cinematografiche italiane. Quindi poco dopo l’inizio del mese di giugno potremo assistere a uno dei capolavori di grafica e non solo, del regista e sceneggiatore statunitense Steven Caple Jr e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Transformers: il risveglio trama e anticipazioni

L’ambientazione degli anni 90′ ci porta in una sorta di viaggio nel tempo indietro a quando sono stati creati i robot, che però in questo film prendono vita e sono capaci di cose mirabolanti. Ma non tutti sono buoni, anzi molti sono malvagi e per questo le varie specie si fanno la lotta fra loro.

In tutto questo hanno un ruolo anche gli umani e in particolare una coppia di archeologi di Brooklyn, che tramite un’avventura per il mondo si ritrovano coinvolti in un antico conflitto fra robot, suddivisi in tre diverse fazioni.

Cast attori del nuovo Transformers

Detto di cosa parla in breve il nuovo Transformers, passiamo ora ai nomi degli attori protagonisti di questo film, oltre ovviamente ai mitici esseri capaci trasformarsi in macchine da guerra. In particolare:

Anthony Ramos, interpreta il personaggio maschile di Noah Diaz

interpreta il personaggio maschile di Noah Diaz Dominique Fishback, nei panni della protagonista femminile Elena Wallace

nei panni della protagonista femminile Elena Wallace Peter Cullen, che torna a interpretare Optimus Prime

Nel film anche Ron Perlman che dà la voce a Optimus Primal, uno dei robot.

Chi sono i Transformers e come si chiamano

Abbiamo visto quando esce il prossimo Transformerse chi sono gli attori protagonisti. Ma come detto più volte il cuore di questo film è rappresentato dai robot. In questo titolo sono tre le categorie e si chiamano rispettivamente: i Maximal, i Predacon e i Terrorcon. Ognuno di questi personaggi robotici ha superpoteri ed è in grado di trasformarsi ad esempio da un automobile a un robot da guerra e viceversa.

Esplosioni, effetti visivi e una trama avvincenti, ma soprattutto di fantasia fanno il resto. Anche per questo si tratta di un film molto amato da uomini e donne, appassionati di fantascienza o magari ingegneri a cui è permesso lavorare di inventiva dinanzi a tanto spettacolo. Per questo non ci resta che attendere l’uscita al cinema del nuovo Transformers per sapere come andrà a finire.

