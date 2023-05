Prossime uscite su Netflix, quali sono? Ecco le migliori Serie Tv e film da vedere in streaming a giugno 2023. Titoli, date, trailer e anticipazioni.

Le prossime uscite Netflix a giugno 2023 sono moltissime e portano nuove serie televisive, film e documentari imperdibili. A partire dall’attesissima nuova serie del fumettista Zerocalcare fino ai film horror e molto altro. Ecco cosa c’è da vedere su Netflix nel mese di giugno.

Manifest

Partiamo dalla serie Tv in uscita il 2 giugno 2023 con la seconda parte della quarta stagione di Manifest. Il telefilm incentrato su un gruppo di persone sopravvissute all’atterraggio turbolento del volo Montego Air 828. Le nuove puntate sveleranno qualcosa di più ai personaggi che cercano di capire quale grande mistero si celi dietro al fatto che tutti li credono morti.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Il telefilm animato con i fumetti di Zerocalcare, che propone le nuove avventure del suo personaggio Zero, sempre accompagnato dall’armadillo e dai suoi storici amici Secco e Sarah. Gli episodi di questa serie escono su Netflix il 9 giugno. Di seguito il trailer tratto da Youtube.

Queste le altre fiction in arrivo a giugno nel catalogo di Netflix:

I giornali , disponibile dal primo giugno

, disponibile dal primo giugno Valeria, la terza stagione a disposizione dal 2 giugno

la terza stagione a disposizione dal 2 giugno Arnold, che potete vedere a partire dal 7 giugno

che potete vedere a partire dal 7 giugno Le mie prime volte , la quarta stagione visibile dall’8 giugno in poi

, la quarta stagione visibile dall’8 giugno in poi Barracuda Queens, in streaming a partite da giovedì 8 giugno

in streaming a partite da giovedì 8 giugno Tex Mex Motors, show che trasforma rottami in grandi veicoli disponibile da 9 giugno

show che trasforma rottami in grandi veicoli disponibile da 9 giugno L’assassino del gioco di carte, in catalogo dal 9 giugno

in catalogo dal 9 giugno Il nostro pianeta II, esce il 14 giugno.

Prossimi film in uscita su Netflix. Giugno 2023

Per quanto riguarda i film da vedere assolutamente su Netflix a giugno troviamo già dal primo giugno il titolo Una Vita bellissima, che apre le nuove uscite disponibili in catalogo. Ma se amate i film di vario genere, dagli horror ai comici, fino ai documentari, potete preparare i popcorn e gustarvi i seguenti titoli in arrivo:

A modo suo, da guardare a partire dal 9 giugno

da guardare a partire dal 9 giugno Amy Schumer: Emergency Contact, una commedia speciale disponibile dal 13 giugno

una commedia speciale disponibile dal 13 giugno Taylor Rake 2 Black Clover: La spada dell’imperatore mago, in catalogo dal 16 giugno

in catalogo dal 16 giugno Attraverso la mia finestra: L’amore all’orizzonte, su Netflix dal 23 giugno

su Netflix dal 23 giugno Run Rabbit Run – il morso del coniglio, film horror psicologico australiano disponibile dal 28 giugno

film horror psicologico australiano disponibile dal 28 giugno Nimona, titolo genere avventura da guardare a partire dal 30 giugno.

Questi in sintesi le prossime uscite Netflix nel mese di giugno 2023. Come visto le serie televisive la fanno da padrone, ma ci sono anche diversi film interessanti. Ma nulla vi vieta di guardare anche altri titoli presenti in catalogo prima del mese di giugno, ad esempio Dark oppure In silenzio e chi più ne ha più ne metta.

