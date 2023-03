Quando inizia Il patriarca, la fiction con Claudio Amendola. Data, puntate, trama, anticipazioni e cast della nuova serie tv Mediaset.

Il patriarca è una delle fiction Mediaset più belle in arrivo su Canale 5, con protagonista uno degli attori italiani più famosi, ovvero Claudio Amendola. Ma di cosa parla questa nuova serie televisiva? E da quando si potrà guardare in Tv o in streaming su Mediaset Infinity? Vediamolo subito per poi passare alle anticipazioni sugli episodi e ai nomi di tutti gli attori di questa fiction.

Il Patriarca quando va in onda?

La Serie televisiva Il Patriarca verrà trasmessa su Canale 5 da venerdì 14 aprile 2023 in prima serata, quindi intorno alle ore 21:30. Gli episodi di questo telefilm interpretato dall’attore romano Claudio Amendola, vengono rilasciati con cadenza settimanale.

Quindi dopo il primo appuntamento ogni venerdì ce ne sarà un altro sempre sulle reti Mediaset, fino al 19 maggio 2023, quando sarà trasmessa l’ultimo episodio. Ciò significa che sappiamo già quante puntate ci sono nella fiction Il Patriarca. La risposta è 12, distribuiti su 6 serate visto che ognuna ne contiene 2. Oltre che gratis in Tv su Canale 5 potete guardare Il Patriarca anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il Patriarca canale 5, trama e anticipazioni

La serie racconta le vicende di Nemo Bandera, un imprenditore e un narcotrafficante di successo. Ma la sua vita viene sconvolta da una rivelazione: poco prima di compiere 60 anni gli viene diagnosticata la malattia di Alzheimer.

Da quel momento Bandera dovrà necessariamente rivedere le sue priorità. E anche se nasconderà il suo problema di salute, inizierà a cercare chi nella sua famiglia potrà prendere il suo posto, fra la moglie Serena e i suoi figli. Intanto però dovrà fare molta attenzione ad un ispettore che indaga su di lui ed è determinato a mostrare il vero volto dell’imprenditore narcos.

Cast attori Il Patriarca

Di seguito la lista completa con i nomi degli attori che recitano in questa fiction e il personaggio interpretato:

Claudio Amendola , nei panni di Nemo Bandera

, nei panni di Nemo Bandera Antonia Liskova , che interpreta Serena

, che interpreta Serena Raniero Monaco di Lapio , Mario nella fiction

, Mario nella fiction Michele De Virgilio, alias Ferro

alias Ferro Giulia Schiavo , con il personaggio di Nina

, con il personaggio di Nina Carmine Buschini, che interpreta Carlo

che interpreta Carlo Alberto Molinari, che interpreta Enrico.

che interpreta Enrico. Bruno Maurizio , Prestigio nei panni di Moderatore

, Prestigio nei panni di Moderatore Alice Torriani , ovvero Monica

, ovvero Monica Niccolò Centioni

Giulia Bevilacqua

Primo Reggiani

Neva Leoni

Reginaldo Primo

Dove è stata girata la serie tv il patriarca?

Le location dove sono state girate le scene di questo telefilm sono diverse e si trovano in due regioni italiane. In particolare nel Lazio e in Puglia. Nel primo caso molte delle scene che vendiamo all’interno della fiction sono state girate nella capitale, quindi a Roma. Mentre nel secondo caso sono a Monopoli, paese situato in provincia di Bari. Le scene sul litorale invece sono di entrambe le regioni.

Ricapitolando, la serie tv Mediaset Il Patriarca inizia il 14 aprile 2023 su Canale 5. I 12 episodi vanno in onda due alla volta ogni venerdì sera, fino al 19 maggio. Chi alla diretta Tv preferisce lo streaming, potrà rivedere le puntate delle fiction con Claudio Amendola già trasmesse sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

