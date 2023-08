Quando inizia Cuori 2a stagione? Date, orari e trama delle nuove puntate della fiction Rai con Pilar Fogliati. Quanti episodi ci sono e chi sono gli attori.

Cuori 2, tornano in tv le avventure e gli amori incompiuti dei personaggi protagonisti di questa serie Rai di successo. La nuova stagione riprenderà da dove aveva lasciato i suoi personaggi nel 1968, alle prese con vicende personali, triangoli amorosi e lavoro.

Ecco allora quando vanno in onda i nuovi episodi di Cuori stagione 2, di cosa parlano e chi sono gli attori protagonisti.

Quando trasmettono Cuori 2 in Tv e streaming

L’appuntamento con la prima puntata della seconda stagione della fiction Cuori è per domenica 24 settembre 2023. Le nuove puntate andranno in onda su Rai 1 in prima serata e quindi intorno alle ore 21:20. Ogni sera verranno trasmesse 2 episodi. Dal giorno seguente saranno disponibili gratis e in streaming su Raiplay.

Le successive puntate (12 per un totale di 6 serate) verranno trasmesse a cadenza settimanale, quindi tutte le domeniche fino a fine ottobre 2023.

Anticipazioni e trama Cuori 2

La storia della fiction riparte dalla gravidanza di Karen, che interrompe il sogno d’amore fra Delia e Alberto. Quest’ultimo inizia una corsa contro il tempo per o per riparare il suo cuore malato tentando un’altra clamorosa impresa. Il personaggio di Cesare invece vuole riprendersi “Le molinette” e le rivincete che pensa di meritare nell’ospedale.

Ma queste vicende sono agitate da una misteriosa morte, che sconvolge la vita di tutti. Si tratta di un incidente oppure di un omicidio? Questa domanda e gli amori raccontati fanno di Cuori 2 una delle più attese fiction Rai 2023.

Cuori 2 cast attori completo

Questi i nomi di tutti gli attori che formano il cast della fiction:

Daniele Pecci (Cesare Corvara)

(Cesare Corvara) Matteo Martari (Alberto Ferraris)

(Alberto Ferraris) Pilar Fogliati (Delia Brunello)

(Delia Brunello) Andrea Gherpelli (Enrico Mosca)

(Enrico Mosca) Marco Bonini (Ferruccio Bonomo)

(Ferruccio Bonomo) Neva Leoni (Serenella Rinaldi)

(Serenella Rinaldi) Bianca Panconi (Virginia Corvara)

(Virginia Corvara) Carola Stagnaro (Suor Fiorenza Bertoni)

(Suor Fiorenza Bertoni) Carmine Buschini (Fausto Alfieri)

(Fausto Alfieri) Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris)

(Luisa Ferraris) Chiara Degani (Beatrice Dattilo)

(Beatrice Dattilo) Simona Nasi (Elvira De Bellis)

(Elvira De Bellis) Davide Paganini (Bino Mazzini)

(Bino Mazzini) Roberto Accornero (Ferdinando Maugeri)

(Ferdinando Maugeri) Paolo Romano (Carlo Dattilo)

(Carlo Dattilo) Laura Adriani (Eva Pellegrini)

(Eva Pellegrini) Gaia Messerklinger (Agata Vezzani)

(Agata Vezzani) Claudia Nicolazzo (Rosa Paluan)

Oltre a questi interpreti ad arricchire il cast della serie Rai ci sanno due new entry di lusso. Si tratta degli attori Alessandro Tersigni e Paolo Conticini, i cui ruoli saranno tutti da scoprire. Appuntamento dal 24 settembre in poi con gli episodi di Cuori stagione 2

