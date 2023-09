Nuove fiction Mediaset 2023 2024. Ecco le serie tv da vedere su Canale 5 e in streaming su Infinity ora e nei prossimi mesi. Titoli, date uscite e trame.

Nuove fiction Mediaset in uscita in Tv e in streaming, quali sono? Alcuni titoli li conosciamo molto bene visto che rappresentano la seconda o la terza stagione di fiction in corso, altre invece sono nuovissime, ma altrettanto belle. Ci sono serie in uscita nei prossimi mesi sulle reti Mediaset e altre già in onda durante questi giorni, ma che potete rivedere in streaming su Infinity. Ecco tutte le fiction Mediaset 2023-2024, di cosa parlano, quando vanno in onda e come vederle.

Nuove fiction Mediaset autunno 2023

Partiamo dalle serie già in onda su canale 5 durante queste settimane. La prima è La voce che hai dentro, la fiction in 6 serate con Massimo Ranieri. Quando va in onda? Tutti i giovedì sera su Canale 5. Tuttavia potete rivedere tutte le puntate gratis e in streaming su Mediaset Infinity in qualsiasi momento. Parla di un uomo, cantante e fondatore di una casa discografica, che esce dopo 10 anni di carcere scontati per errore.

Poi ecco Maria Corleone, serie in 4 puntate con protagonisti Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, che racconta di una donna che prende le distanze dalla propria famiglia, un noto clan mafioso trasferendosi a Milano fra mille difficoltà. In onda tutti i mercoledì sera su Canale 5.

Nei prossimi mesi, ovvero durante tutto l’autunno 2023 andranno in onda le seguenti fiction:

Anima gemella, in 4 episodi con protagonista Daniele Liotti, medico torinese rimasto vedovo in circostanze misteriose. Verrà trasmesso su Canale 5 e su Infinity dall’11 ottobre 2023.

Se potessi dirti addio, in 3 serate con Gabriel Garko e Anna Safroncik, nei panni di paziente e neuropsichiatra, ma accomunati dalla ricerca della verità sul loro passato. In onda su Canale 5 dal 20 ottobre 2023.

Fantastici 5, protagonista della nuova fiction Mediaset è Raul Bova nei panni di un allenatore di atletica, che vuole far vincere a 4 ragazzi con disabilità gli europei di atletica.

Nuove fiction Mediaset inverno 2024

Veniamo ora alle serie televisive Mediaset in onda nel 2024. La più attesa in assoluto è Viola come il mare 2 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi in 6 serate in onda in data ancora da definire.

Ma non finisce qui, ecco altre nuove fiction Mediaset imperdibili in uscita nel 2024:

Vanina Guarrasi , serie in 4 serate con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi ambientata in Sicilia ed è ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scala. Vanina è una giovane agente con un passato doloroso, la morte del padre poliziotto per mano mafiosa.

Storia di una famiglia per bene 2, le nuove puntate della fiction con Giuseppe Zeno e Federica Torchetti. Anche in questa seconda stagione la famiglia De Santis continua a battersi contro le ingiustizie nella Bari vecchia dei primi anni 90.

Fiction 2023-2024 da vedere in streaming su Infinity

Tutte le serie che abbiamo visto fin qui saranno disponibili per streaming sull’app di Mediaset Infinity. Accessibile gratis previa registrazione. Anche gli altri titoli uscita prossimamente, i film e gli altri contenuti Mediaset li trovate su questo portale.

Ad esempio per gli amanti dei viaggi ecco infine Il mio viaggio a New York con Piero Armenti, la docu-serie disponibile gratis in streaming su Mediaset Infinity. Queste in sintesi le nuove fiction Mediaset per la stagione televisiva 2023-2024. Tanti titoli imperdibili da vedere sia in chiaro e in diretta Tv su Canale 5, sia gratis e in streaming su Infinity.

