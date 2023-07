Un posto al sole, quando va in ferie la soap opera Rai e quando torna in Tv. Ecco la data delle nuove puntate della fiction napoletana, trame e attori.

Un posto al sole va in vacanza nel mese di agosto. Una delle migliori fiction Rai 2023 in onda tutti i giorni, si fermerà per la tradizionale pausa estiva anche quest’anno. Di conseguenza se siete fra gli appassionati della soap ecco le date da segnare in calendario di quando si ferma e soprattutto quando ricomincia Un poste al sole su Rai 3.

Quando finisce e ricomincia Un posto al sole 2023

La fiction quotidiana in onda nel daytime di Rai 3 ogni giorno alle ore 20:50 circa, non andrà in onda nelle settimane intorno a ferragosto 2023. In particolare, le puntate della soap ambientata a Napoli, non verranno più trasmesse a partire dall’11 agosto 2023.

E quando torna Un posto al sole? A partire dal 28 agosto 2023 ricomincia la fiction Rai più amata e longeva in assoluto, con i nuovi episodi in onda su Rai 3 ogni giorno. Quindi se siete fan di questa serie televisiva, per qualche giorno dovrete farne a meno. Nel frattempo però potete rivedere le puntate che vi siete persi, o fare un rewatch delle repliche di Un posto al sole, gratis su Raiplay.

Trame nuove puntate Un posto al sole

Ma cosa vedremo nelle nuove puntate di questa Fiction? In base a qualche anticipazione fornita dalla Rai e dalla pagina Facebook Un posto al sole sappiamo qualcosa rispetto a cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. I protagonisti saranno alle prese con molte difficoltà, che potranno condividere con parenti e amici, che formano una forte comunità di affetti.

Ma ovviamente ci saranno anche degli imprevisti, che rendono questo comedy drama italiano così amato dal pubblico. La location sarà sempre quella di Palazzo Palladini, nell’elegante quartiere Posillipo di Napoli.

Un posto al sole attori maschi e femmine

Chi sono i personaggi di Un posto al sole? Il cast è molto lungo, ma ecco alcuni dei nomi degli attori uomini e donne che fanno parte di questa soap e chi interpretano:

Luigi Di Fiore, alias Luca De Santis nella fiction

Paolo Romano, nei panni di Eugenio Nicotera

Rosa, interpretata da Daniela Ioia

Gina Amarante, l'attrice delle gemelle Cirillo

Ricapitolando, Un posto al sole finisce venerdì 11 agosto 2023 momentaneamente. Ricomincia poi dal 28 agosto 2023 sempre ogni giorno su Rai 3 con i nuovi episodi da non perdere che raccontano le vicende degli attori protagonisti.

