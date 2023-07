Quando esce la terza stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai 1? Date, episodi, anticipazioni, location e attori.

Imma Tataranni 3a stagione in arrivo su Rai 1, come ha comunicato ufficialmente l’azienda televisiva dopo la presentazione dei palinsesti 2023/2024. In particolare fra le fiction in programma in autunno 2023 ci sarà anche la nuova serie di Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Ecco allora quando verranno trasmesse le nuove puntate della fiction Imma Tataranni 3, di cosa parlano e chi sono gli attori protagonisti.

Quando inizia Imma Tataranni 3

La 3a stagione della fiction Rai Imma Tataranni comincia lunedì 25 settembre 2023 su Rai 1. E’ quanto si legge sul sito ufficiale della Rai sui programmi del palinsesto in onda durante la stagione 2023/2024.

I nuovi episodi verranno trasmesse ogni lunedì sera in prima serata su Rai 1, quindi intorno alle 21:20. Sono 4 le puntate di questa stagione sulle indagini e la vita privata del sostituto procuratore. Quindi vedremo le nuove avventure presumibilmente fino a fine ottobre 2023. Per chi invece preferisce guardare la fiction in streaming, sarà disponibile anche su Raiplay subito dopo la messa in onda in Tv.

Imma Tataranni terza stagione, trama e anticipazioni

Nei nuovi episodi della fiction il sostituto procuratore sembra impegnata nella solita routine, tra famiglia e indagini. Tuttavia molte cose stanno cambiando nella vita dei personaggi che la circondano, da Pietro che ha recuperato il rapporto con la moglie a Valentina.

Imma Tataranni invece indaga su un caso in cui compare perfino il famoso cantante Gianni Morandi. Intanto però Calogiuri si risveglierà dal coma ma farà fatica a recuperare memoria e consapevolezza, soprattutto rispetto ai sentimenti che provava per Imma. In tutto questo la protagonista avrà bisogno di un aiuto inaspettato.

Imma Tataranni 3 cast completo

La terza stagione della fiction Rai, vedrà protagonisti molti degli attori che ben conosciamo e alcune novità. Ecco i nomi degli attori di Imma Tataranni tre e il personaggio che interpretano:

Vanessa Scalera , ovvero la protagonista Imma Tataranni

, ovvero la protagonista Imma Tataranni Massimiliano Gallo , che interpreta Pietro De Ruggeri nella fiction

, che interpreta Pietro De Ruggeri nella fiction Alessio Lapice , nei panni di Calogiuri

, nei panni di Calogiuri Barbara Ronchi, alias Diana De Santis

alias Diana De Santis Carlo Buccirosso, nella serie Alessandro Vitali

nella serie Alessandro Vitali Alice Azzariti, nei panni di Valentina De Ruggeri

nei panni di Valentina De Ruggeri Cesare Bocci , che nella fiction interpreta Saverio Romaniello

, che nella fiction interpreta Saverio Romaniello Lucia Zotti, ovvero la mamma di Imma.

Imma Tataranni dove è girata la fiction

Come sempre la location che ospita le storie di Imma Tataranni è la Basilicata. In particolare la città di Matera, mentre alcune scene sono state girante anche a Monte Volturino, vicino Viggiano.

In sintesi, abbiamo visto quando inizia la terza serie di Imma Tataranni su Rai 1, ovvero dal 25 settembre 2023 in poi. Nelle 4 nuove puntate la trama avvincente metterà ancora una volta il sostituto procuratore e gli altri personaggi di fronte a novità e scelte difficili da prendere.

