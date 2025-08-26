Hostage: episodi e cast della serie thriller politica

Hostage è la nuova miniserie Netflix in 5 puntate con Suranne Jones e Julie Delpy. Trama fra crisi internazionali, ricatti e potere.

Hostage è la nuova miniserie thriller da vedere in streaming su Netflix. Composta da 5 episodi, è una storia tesa e attuale che unisce intrighi di potere, diplomazia e drammi personali, con due protagoniste d’eccezione: Suranne Jones e Julie Delpy.

Vediamo la trama, il cast completo e la guida alle puntate della la serie da non perdere per chi ama il political thriller.

Di cosa parla Hostage: la trama

La fiction segue le vicende di Abigail Dalton (Suranne Jones), la nuova Primo Ministro del Regno Unito, che punta a rivoluzionare la sanità pubblica e ridurre le spese militari. In un delicato summit in Guyana Francese, incontra Vivienne Toussaint (Julie Delpy), Presidente della Francia, con cui intrattiene relazioni tese.

Ma il vertice diplomatico prende una piega drammatica: il marito di Abigail, Alex, viene rapito e Toussaint riceve un ultimatum segreto. Le due leader, inizialmente rivali, si trovano costrette a collaborare per affrontare una minaccia che va oltre la politica: un complotto globale con radici oscure all’interno delle stesse istituzioni.

Il cast completo della serie Hostage

Un cast internazionale di altissimo livello dà vita a personaggi complessi e realistici. Ecco i protagonisti:

Suranne Jones è Abigail Dalton , la Premier britannica determinata e vulnerabile.

è , la Premier britannica determinata e vulnerabile. Julie Delpy interpreta Vivienne Toussaint , Presidente francese alle prese con pressioni interne e segreti politici.

interpreta , Presidente francese alle prese con pressioni interne e segreti politici. Ashley Thomas è Dr. Alex Anderson , marito di Abigail e medico umanitario rapito in missione.

è , marito di Abigail e medico umanitario rapito in missione. Corey Mylchreest è Matheo , il figliastro ribelle di Toussaint.

è , il figliastro ribelle di Toussaint. Lucian Msamati è Kofi Adomako , braccio destro e consigliere di Abigail.

è , braccio destro e consigliere di Abigail. James Cosmo interpreta Max Dalton , padre malato di Abigail.

interpreta , padre malato di Abigail. Jehnny Beth è Adrienne Pelletier , collaboratrice della presidente francese.

è , collaboratrice della presidente francese. Isobel Akuwudike è Sylvie, la figlia adolescente di Abigail.

Altri membri del cast: Mark Lewis Jones, Sophie Robertson, Vincent Perez, Hiftu Quasem, Martin McCann.

Perché vedere gli episodi di Hostage su Netflix?

Il format breve (solo 5 episodi) rende la visione ideale per il weekend o il tempo libero. Inoltre, il contesto geopolitico contemporaneo e la scrittura serrata ne fanno una delle serie più apprezzate del 2025.

Quindi se ami le serie come Bodyguard, The Diplomat o House of Cards, Hostage è il nuovo titolo perfetto per te. Grazie a un mix di scene ad alta tensione, colpi di scena e profondità psicologica, con due protagoniste femminili forti ma umane questa serie tv è imperdibile.

