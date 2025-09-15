The Witcher 4a stagione: cast e anticipazioni della serie fantasy

Data di uscita The Witcher 4 su Netflix: trailer, cast attori vecchi e nuovi, trama e location della nuova stagione.

The Witcher 4 segna un punto di svolta nella saga Netflix ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Con un cast rinnovato, nuove ambientazioni e sfide sempre più oscure, come si può intuire anche dal seguente trailer ufficiale.

Quando esce The Witcher 4 su Netflix?

La data di uscita ufficiale è fissata per il 30 ottobre 2025 in streaming su Netflix. Dopo i precedenti capitoli questa stagione sarà la penultima della serie, con la stagione 5 già confermata come quella conclusiva.

The Witcher 4 cast completo

Per quanto riguarda i nuovi attori della serie troviamo Liam Hemsworth che prende il posto di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, ruolo centrale della serie. E altri nuovi ingressi degni di nota includono Laurence Fishburne nei panni di Regis.

Poi ci sono i personaggi che ritornano:

Anya Chalotra (nel ruolo di Yennefer)

(nel ruolo di Yennefer) Freya Allan (nel ruolo di Ciri)

Joey Batey (nel ruolo di Jaskier).

Tanti invece gli attori confermati (fra parentesi il nome del personaggio nella fiction):

Eamon Farren (Cahir),

Anna Shaffer (Triss Merigold),

Mimî M Khayisa (Fringilla),

Cassie Clare (Philippa),

Mahesh Jadu (Vilgefortz),

Meng’er Zhang (Milva),

Graham McTavish (Dijkstra),

Royce Pierreson (Istredd),

Mecia Simson (Francesca),

Sharlto Copley (Leo Bonhart).

Anticipazioni sulla trama nuova stagione

Dopo gli eventi devastanti della stagione 3, Geralt, Yennefer e Ciri sono separati da una guerra che minaccia il Continente. Ogni personaggio deve affrontare le proprie prove personali, nuovi nemici, alleanze inaspettate.

Ciri sembra in un periodo particolarmente oscuro: dopo l’incontro con la banda nota come The Rats, emerging è il suo lato più crudele e spietato, con svolte morali importanti. La serie affronterà anche la riconciliazione delle “famiglie ritrovate” (found families) — non solo sangue, ma nei legami costruiti attraverso il conflitto e la magia.

Location e ambientazioni The Witcher 4

Le riprese della stagione 4 si sono svolte in vari luoghi del Regno Unito, con scenari naturali suggestivi e strutture storiche. Ecco alcune location confermate:

The Crystal Grotto vicino a Cobham, UK

vicino a Cobham, UK The Peace Garden al Muslim Burial Ground, Horsell Common, Woking

al Muslim Burial Ground, Horsell Common, Woking Haytor Quarry e Haytor Rocks in Devon, con paesaggi ampi adatti a scene all’aperto e a cavallo.

in Devon, con paesaggi ampi adatti a scene all’aperto e a cavallo. Bourne Woods, Surrey

Anche location in Galles (Snowdonia) sono state usate per riprese esterne, incluse fortezze, castelli e aree naturali scenografiche. Insomma, come avrete intuito dalle novità in arrivo la stagione 4 di The Witcher promette di essere una delle più intense e spettacolari in assoluto.