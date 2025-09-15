The Witcher 4a stagione: cast e anticipazioni della serie fantasy

Data di uscita The Witcher 4 su Netflix: trailer, cast attori vecchi e nuovi, trama e location della nuova stagione.
The Witcher 4 segna un punto di svolta nella saga Netflix ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Con un cast rinnovato, nuove ambientazioni e sfide sempre più oscure, come si può intuire anche dal seguente trailer ufficiale.
Quando esce The Witcher 4 su Netflix?
La data di uscita ufficiale è fissata per il 30 ottobre 2025 in streaming su Netflix. Dopo i precedenti capitoli questa stagione sarà la penultima della serie, con la stagione 5 già confermata come quella conclusiva.
The Witcher 4 cast completo
Per quanto riguarda i nuovi attori della serie troviamo Liam Hemsworth che prende il posto di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, ruolo centrale della serie. E altri nuovi ingressi degni di nota includono Laurence Fishburne nei panni di Regis.
Poi ci sono i personaggi che ritornano:
- Anya Chalotra (nel ruolo di Yennefer)
- Freya Allan (nel ruolo di Ciri)
- Joey Batey (nel ruolo di Jaskier).
Tanti invece gli attori confermati (fra parentesi il nome del personaggio nella fiction):
- Eamon Farren (Cahir),
- Anna Shaffer (Triss Merigold),
- Mimî M Khayisa (Fringilla),
- Cassie Clare (Philippa),
- Mahesh Jadu (Vilgefortz),
- Meng’er Zhang (Milva),
- Graham McTavish (Dijkstra),
- Royce Pierreson (Istredd),
- Mecia Simson (Francesca),
- Sharlto Copley (Leo Bonhart).
Anticipazioni sulla trama nuova stagione
Dopo gli eventi devastanti della stagione 3, Geralt, Yennefer e Ciri sono separati da una guerra che minaccia il Continente. Ogni personaggio deve affrontare le proprie prove personali, nuovi nemici, alleanze inaspettate.
Ciri sembra in un periodo particolarmente oscuro: dopo l’incontro con la banda nota come The Rats, emerging è il suo lato più crudele e spietato, con svolte morali importanti. La serie affronterà anche la riconciliazione delle “famiglie ritrovate” (found families) — non solo sangue, ma nei legami costruiti attraverso il conflitto e la magia.
Location e ambientazioni The Witcher 4
Le riprese della stagione 4 si sono svolte in vari luoghi del Regno Unito, con scenari naturali suggestivi e strutture storiche. Ecco alcune location confermate:
- The Crystal Grotto vicino a Cobham, UK
- The Peace Garden al Muslim Burial Ground, Horsell Common, Woking
- Haytor Quarry e Haytor Rocks in Devon, con paesaggi ampi adatti a scene all’aperto e a cavallo.
- Bourne Woods, Surrey
Anche location in Galles (Snowdonia) sono state usate per riprese esterne, incluse fortezze, castelli e aree naturali scenografiche. Insomma, come avrete intuito dalle novità in arrivo la stagione 4 di The Witcher promette di essere una delle più intense e spettacolari in assoluto.
