The Lost Bus Apple Tv: trailer e uscita del nuovo thriller con Matthew McConaughey e America Ferrera

Trailer data uscita e trama di The Lost Bus, il nuovo thriller Apple TV+ diretto da Paul Greengrass con Matthew McConaughey e America Ferrera.
Apple Original Films ha presentato il trailer di The Lost Bus, il nuovo thriller streaming diretto dal candidato all’Oscar® Paul Greengrass e ispirato a una storia vera. In arrivo su Apple TV+ a ottobre 2025, il film promette un viaggio adrenalinico tra coraggio, paura e sopravvivenza.
La trama
Ambientato durante uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti, The Lost Bus segue la disperata corsa di un autista di scuolabus e di un’insegnante per salvare 22 bambini intrappolati tra le fiamme.
Il premio Oscar® Matthew McConaughey interpreta lo sbandato autista, mentre America Ferrera (vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe) veste i panni dell’insegnante che non si arrende di fronte al pericolo. La loro lotta è contro il tempo e contro la forza della natura.
Dal libro al grande schermo
Il film è tratto dal libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire di Lizzie Johnson, che racconta una storia vera di sopravvivenza e coraggio. L’autrice partecipa al progetto come produttrice esecutiva insieme ad Amy Lord.
Cast e sceneggiatura di The Lost Bus
Accanto ai protagonisti interpretati da McConaughey e Ferrera troviamo:
-
Yul Vazquez
-
Ashlie Atkinson
-
Spencer Watson
La sceneggiatura è firmata da Paul Greengrass e Brad Ingelsby, entrambi anche produttori esecutivi.
La produzione vede la partecipazione di:
-
Gregory Goodman
-
Jason Blum (Blumhouse Productions)
-
Jamie Lee Curtis (Comet Pictures)
Una squadra che unisce esperienza nel thriller e nella narrazione di storie ispirate a fatti realmente accaduti
Quando esce
The Lost Bus sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 su Apple TV+ in oltre 100 Paesi. Il trailer ufficiale anticipa un film dal ritmo serrato, dove la tensione non lascia respiro.
