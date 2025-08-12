Login
The Lost Bus Apple Tv: trailer e uscita del nuovo thriller con Matthew McConaughey e America Ferrera

Trailer data uscita e trama di The Lost Bus, il nuovo thriller Apple TV+ diretto da Paul Greengrass con Matthew McConaughey e America Ferrera.

the lost bus apple tv locandina e trailer
Credits: Apple Tv

Apple Original Films ha presentato il trailer di The Lost Bus, il nuovo thriller streaming diretto dal candidato all’Oscar® Paul Greengrass e ispirato a una storia vera. In arrivo su Apple TV+  a ottobre 2025, il film promette un viaggio adrenalinico tra coraggio, paura e sopravvivenza.

La trama

Ambientato durante uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti, The Lost Bus segue la disperata corsa di un autista di scuolabus e di un’insegnante per salvare 22 bambini intrappolati tra le fiamme.
Il premio Oscar® Matthew McConaughey interpreta lo sbandato autista, mentre America Ferrera (vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe) veste i panni dell’insegnante che non si arrende di fronte al pericolo. La loro lotta è contro il tempo e contro la forza della natura.

Dal libro al grande schermo

Il film è tratto dal libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire di Lizzie Johnson, che racconta una storia vera di sopravvivenza e coraggio. L’autrice partecipa al progetto come produttrice esecutiva insieme ad Amy Lord.

Cast e sceneggiatura di The Lost Bus

Accanto ai protagonisti interpretati da McConaughey e Ferrera troviamo:

  • Yul Vazquez

  • Ashlie Atkinson

  • Spencer Watson

La sceneggiatura è firmata da Paul Greengrass e Brad Ingelsby, entrambi anche produttori esecutivi.
La produzione vede la partecipazione di:

  • Gregory Goodman

  • Jason Blum (Blumhouse Productions)

  • Jamie Lee Curtis (Comet Pictures)

Una squadra che unisce esperienza nel thriller e nella narrazione di storie ispirate a fatti realmente accaduti

Quando esce

The Lost Bus sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 su Apple TV+ in oltre 100 Paesi. Il trailer ufficiale anticipa un film dal ritmo serrato, dove la tensione non lascia respiro.

Ben tornato!