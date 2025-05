Echo Valley: madre e figlia nel nuovo thriller Apple Tv con Julianne Moore

Echo Valley quando esce su Apple tv. Trama, anticipazioni e cast del nuovo film thriller psicologico.

Tra i film estivi da vedere c’è Echo Valley, il thriller disponibile in streaming dal 13 giugno 2025 su Apple TV+. Diretto da Michael Pearce, regista vincitore del BAFTA, e scritto da Brad Ingelsby, il film promette tensione, emozione e colpi di scena in un racconto drammatico che esplora i limiti dell’amore materno. La storia è arricchita da colpi di scena e da un cast d’eccezione. Vediamo di cosa parla, per poi passare a trailer, ruoli e nomi degli attori.

Echo Valley film su Apple tv: trama

In questa titolo l’attrice premio Oscar Julianne Moore è una mamma (Kate) che si ritira in una tranquilla fattoria della Pennsylvania per riprendersi da una tragedia personale. Qui fatica a gestire il rapporto con sua figlia Claire (interpretata dall’star di Euphoria Sydney Sweeney), giovane donna tormentata e inquieta.

Una sera, Claire arriva a casa coperta di sangue, ma non è il suo. Da quel momento, Kate viene trascinata in un vortice di mistero e decisioni estreme, costretta a confrontarsi con la verità e a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sull’amore, la famiglia e il sacrificio. Echo Valley è una storia intensa di sopravvivenza emotiva, ambientata in uno scenario rurale tanto suggestivo quanto inquietante.

Echo Valley trailer in italiano

Apple ha rilasciato il trailer ufficiale di Echo Valley, che regala un’anteprima dell’atmosfera tesa e cinematografica del film prodotto da Ridley Scott e Michael Pruss per Scott Free Films.

Echo Valley cast attori del film

l film vanta un cast d’eccezione, ecco chi sono i protagonisti e quale ruolo svolgono:

Julianne Moore è Kate Garrett, una madre protettiva e determinata

è Kate Garrett, una madre protettiva e determinata Sydney Sweeney è Claire Garrett, la giovane figlia segnata da un passato oscuro

è Claire Garrett, la giovane figlia segnata da un passato oscuro Domhnall Gleeson, che nel film interpreta Jackie Lyman

che nel film interpreta Jackie Lyman Fiona Shaw, nei panni del personaggio di Jessie Oliver

nei panni del personaggio di Jessie Oliver Edmund Donovan , nel film è Ryan

, nel film è Ryan Kyle MacLachlan, nel ruolo di Richard Garrett

nel ruolo di Richard Garrett Albert Jones, che interpreta un personaggio secondario.

Una combinazione perfetta di attori con talento affermato e nuove promesse per una narrazione che punta dritto al cuore dello spettatore.

