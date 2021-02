Le canzoni Disney più belle di sempre per bambini. Ascoltale in questa playlist.

I cartoni animati e i film Disney hanno fatto sognare intere generazioni. Le canzoni Disney sono state un ingrediente fondamentale del successo di questo film. Infatti, anche a distanza di anni, queste canzoni per bambini (che però piacciono anche agli adulti) sono conosciute e canticchiate da tutti e tutte. Abbiamo scelto le più belle, dai classici fino ai film Disney più recenti. Buon ascolto!

Canzoni Disney per bambini: le più belle di sempre

Frozen: Il regno di ghiaccio – All’Alba sorgerò

Elsa lascia il regno consapevole che può finalmente usare il suo potere senza paura, costruendo un castello di ghiaccio. La canzone, tratta dal bellissimo Frozen del 2013, nella versione italiana è cantata da Serena Autieri.

Oceania – Vaiana “Oltre l’orizzonte”

Tratta dal coloratissimo Oceania del 2016, uno dei film Disney più originali degli ultimi anni, questa bella canzone è cantata in italiano da Alessia Cara.

Il re Leone – Hakuna Matata

In Swahili (la lingua diffusa in Africa) Hakuna Matata significa “senza problemi, senza pensieri”. Ed è al centro di un vero classico, ovvero questa canzone cantata da Timon e Pumbaa nel mitico Re Leone del 1994. Ancora oggi una delle canzoni per bambini Disney più amate… anche dai genitori.

Il re Leone – Il cerchio della vita

Ancora il Re Leone, ancora un classico. Il cerchio della vita è un brano profondo e molto bello, non a caso – dopo tanti anni – ancora amato e cantato sia dai bambini sia dai genitori.

Coco – Che loco che mi sento!

In tempi più recenti Coco, capolavoro Pixar/Disney, ha proposto varie canzoni, ma questa in particolare è rimasta in testa a tutti i piccoli spettatori, anche per l’importanza che la scena ha nel film. Viene cantata in italiano da Simone Iuè. Se non l’avete visto, recuperatelo, è un film da vedere.

Aladdin – Il mondo è mio

Un altro grandissimo classico proveniente da Aladdin del 1992, questa canzone – che tutti ricordano – è così bella che vinse addirittura l’Oscar come miglior canzone. E’ ancora oggi amatissima dai bambini, provare per credere.

Mulan – Farò di te un uomo

Uno dei film Disney più amati di fine anni 90 ha anche una delle colonne sonore più belle, come dimostra questa bellissima canzone da ascoltare e cantare tutti insieme.

La sirenetta – In fondo al mar

Questa è una di quelle canzoni Disney talmente famose che, anche se non avete visto il film, probabilmente la conoscete comunque a memoria. Canzoni per bambini, certo, ma siamo certe che i genitori sanno cantarla dall’inizio alla fine senza sbagliare una parola. Bellissima.

Toy Story – Hai un amico in me

Una canzone sull’amicizia, cantata dal grande Riccardo Cocciante, semplice e toccante, perfetta da far sentire ai bambini, con una melodia accattivante ma anche frasi sull’amicizia profonde e autentiche, tratta da Toy Story, una delle saghe Pixar/Disney più amate di sempre.

Il libro della giungla – Lo stretto indispensabile

Ritorniamo al 1967 per questo splendido classico Disney e questa canzone famosissima, sicuramente una delle canzoni Disney più belle e famose di sempre. A cantare è l’orso Baloo che si rivolge a Mowgli ricordandogli che per vivere felici basta poco.

Robin Hood – Urca urca tirulero

Un altra canzone per bambini amatissima anche dai genitori, da quel meraviglioso classico che è Robin Hood. Urca urca tirulero è uno stornello simpatico che rimane immediatamente in testa, in puro stile Disney.

Film Disney e canzoni: una lunga storia

Non siamo tornati troppo indietro con le canzoni Disney, perché altrimenti avremmo dovuto metterle semplicemente tutte. Biancaneve, Cenerentola, Mary Poppins e via dicendo, fino ad arrivare agli ultimi film d’animazione Disney e Pixar. Fin dagli esordi la Disney ha puntato molto sulle canzoni per comunicare pensieri ed emozioni dei protagonisti, come nei musical.

Ecco perché alcune delle più famose e più amate canzoni per bambini provengono proprio dai film Disney. Bambini che nel frattempo sono cresciuti e a loro volta hanno avuto i loro bambini, e così mamme e papà si ritrovano a cantare le stesse canzoni assieme ai loro figli.