Lucio Battisti – Sì, viaggiare. Testo e significato

Qual è il significato di “Sì, viaggiare” di Lucio Battisti? E chi è il famoso amico genio citato nella canzone? Un testo bellissimo e metaforico che parla del viaggio della vita.

TESTI CANZONI. “Sì, viaggiare” uscì nel 1977 con l’album “Io tu noi tutti”, uno degli ultimi che Battisti scrisse insieme a Mogol. Si tratta di un brano sicuramente molto interessante anche sul piano musicale, come spesso sono quelli di Battisti, ma qui approfondiamo il significato del testo, che ci parla del cammino della vita e delle sue possibili difficoltà usando come metafora un viaggio in auto.

Sono tante le canzoni di Battisti entrate nella storia, e “Sì, viaggiare” è decisamente tra queste. Un brano solo in apparenza semplice, che nasconde un significato bello e profondo. Ma chi era il geniale amico di cui si parla nel testo? La risposta non è una sola. Prima di tutto, però, ascoltiamo la canzone.

Lucio Battisti – Sì, viaggiare. Video canzone

Lucio Battisti – Sì, viaggiare. Testo della canzone

Quel gran genio del mio amico

Lui saprebbe cosa fare

Lui saprebbe come aggiustare

Con un cacciavite in mano fa miracoli

Ti regolerebbe il minimo

Alzandolo un po’

E non picchieresti in testa

Così forte no

E potresti ripartire

Certamente non volare

Ma viaggiare

Sì, viaggiare

Evitando le buche più dure

Senza per questo cadere nelle tue paure

Gentilmente senza fumo con amore

Dolcemente viaggiare

Rallentando per poi accelerare

Con un ritmo fluente di vita nel cuore

Gentilmente senza strappi al motore

E tornare a viaggiare

E di notte con i fari illuminare

Chiaramente la strada per saper dove andare

Con coraggio gentilmente, gentilmente

Dolcemente viaggiare

Quel gran genio del mio amico

Con le mani sporche d’olio

Capirebbe molto meglio

Meglio certo di buttare

Riparare

Pulirebbe forse il filtro

Soffiandoci un po’

Scinderesti poi la gente

Quella chiara dalla no,

E potresti ripartire

Certamente non volare ma viaggiare

Sì, viaggiare

Evitando le buche più dure

Senza per questo cadere nelle tue paure

Gentilmente senza fumo con amore

Dolcemente viaggiare

Rallentando per poi accelerare

Con un ritmo fluente di vita nel cuore

Gentilmente senza strappi al motore

E tornare a viaggiare

E di notte con i fari illuminare

Chiaramente la strada per saper dove andare

Con coraggio gentilmente, gentilmente, gentilmente

Dolcemente viaggiare

Sì, viaggiare

Dolcemente viaggiare

Rallentando per poi accelerare

Con un ritmo fluente di vita nel cuore

Gentilmente senza strappi al motore

Vedi anche: Canzoni sui viaggi e sul viaggiare

Lucio Battisti – Sì, viaggiare: significato del testo

Come abbiamo visto, il testo di “Sì, viaggiare” è metaforico. Il viaggio di cui sì parla è quello della vita, e l’auto, con il suo motore da mettere a punto, è una persona a cui la vita ha dato qualche batosta. Tanti sono i riferimenti specifici al funzionamento e all’aggiustatura del motore: regolare il minimo, picchiare in testa, pulire il filtro, ma si tratta appunto di metafore.

Il brano parte con i famosi versi “Quel gran genio del mio amico / Lui saprebbe cosa fare / Lui saprebbe come aggiustare / Con un cacciavite in mano fa miracoli”. Fuor di metafora, si parla di un amico capace con il suo aiuto, i suoi consigli e la sua sensibilità di far “ripartire” una persona che si è abbattuta per una qualche difficoltà della vita.

Viaggiare = Vivere

Grazie all’aiuto di questo amico, la persona può quindi risollevarsi e tornare a “viaggiare” – cioè appunto a vivere – anche più forte di prima, con una nuova consapevolezza, senza paura e “con un ritmo fluente di vita nel cuore”, comprendendo quali scelte fare e sapendo di chi fidarsi e di chi no.

E una volta chiaro che si tratta di un parallelismo, la questione è: chi è il geniale amico di cui si parla, quello che sa aggiustare il motore in un secondo per farlo ripartire e viaggiare al meglio? Le possibili interpretazioni in realtà sono molte. C’è chi, fermandosi a un’interpretazione più letterale del testo, vede in quel “gran genio del mio amico” appunto un amico, il tipico vero amico che si riconosce nel momento del bisogno.

Sì viaggiare, una metafora religiosa?

Ma alcuni ipotizzano invece che in “Sì, viaggiare” si nasconda in realtà una metafora religiosa: ecco allora che “quel gran genio del mio amico” – capace di fare miracoli – assume un senso più mistico. Altri ancora vedono in questo amico-meccanico in grado di aggiustarci e farci ripartire la figura dello psicoterapeuta, che grazie al suo aiuto mirato sa rimetterci in sesto.

In un’intervista Mogol rivelò chi era la persona a cui si era ispirato per scrivere il testo di “Sì, viaggiare”. L’identità di “quel gran genio del mio amico” non sarebbe quindi più un mistero: «Era un meccanico che avevo chiamato per riparare la mia barca dove mi trovavo insieme con Lucio». Deludente? Forse, ma si sa che spesso i grandi autori prendono spunto da piccole storie o vicende apparentemente insignificanti, e ne fanno arte.

Vedi anche: