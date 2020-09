Battisti, esce “Rarities” un cofanetto da non perdere con canzoni e perle rare del grandissimo cantante.

Un’occasione da non perdere per gli amanti di Lucio Battisti e delle sue canzoni, un vero patrimonio nazionale. E’ uscito il cofanetto “Lucio Battisti – Rarities”, una raccolta in due versioni diverse – CD e vinile LP – con perle più o meno rare del grande artista scomparso nel settembre del 1998. Ci saranno singoli, rarità, b-sides, versioni alternative di canzoni note, provini, canzoni mai pubblicate e canzoni famose in altre lingue… con tanto di libretto con commenti.

Il cofanetto è acquistabile anche in edicola e si tratta di un’occasione unica dato che raramente ci sono uscite discografiche che riguardano questo immenso cantante italiano, sicuramente uno dei più amati di sempre.

16 brani, 16 perle da non perdere per tutti i fan di Battisti e della musica italiana in generale. Un oggetto da collezione sicuramente, ma anche un oggetto vivo, da ascoltare e riascoltare, dato che conterrà rarità che non troverete da nessun’altra parte e che vi faranno compagnia nell’autunno assieme alle centinaia di meravigliose canzoni che Battisti ha cantato nella sua lunga – purtroppo non abbastanza – carriera.

Questa la tracklist:

“Pensieri e parole” [Extended Version] “Per una lira” (una versione alternativa) “Vendo casa” (provino) “Le formiche” “La spada nel cuore” “La folle corsa” “Perché dovrei” “La farfalla impazzita” “Il mio bambino” (provino) “Les jardines de Septembre” “Toujours plus belle” “Ma chanson de libertè” “La Colina de las Cerezas” “Una Muchacha por Amigo” “To Feel in Love” “Only”

Il disco esce per Legacy Recordings/Sony,

