Loredana Bertè ha interpretato e scritto nella sua lunga carriera tante canzoni che sono entrate nella storia. Ecco le 10 più belle e famose.

Loredana Bertè, la regina del rock italiano, ha iniziato a cantare all’inizio degli anni ’70, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo insieme alla sorella Mia Martini e all’amico Renato Zero. Famosa per i suoi modi trasgressivi, fin dall’inizio della sua carriera ha suscitato polemiche e scatenato critiche, scandali e censure. Ma nulla di tutto questo l’ha mai fermata. Tra le sue canzoni abbiamo scelto le 10 più belle e famose. Buon ascolto!

“Sei bellissima” esce come singolo nel 1975 e ottiene da subito grandissimo successo. È qui che inizia davvero la carriera di Loredana Bertè. Col passare del tempo il brano è diventato un classico della canzone italiana.

Mare mare Non ti posso guardare così Perché questo vento Agita anche me

Tratta dall’album Jazz del 1983, “Il mare d’inverno” è una delle interpretazioni più importanti di Loredana Bertè. Il brano, scritto da Enrico Ruggeri e prodotto da Ivano Fossati, parla della solitudine ed stato successivamente interpretato anche da Ruggeri.

E la luna bussò su due occhiali da sole Quello sguardo non si accorse di lei Ed allora provò ad un party in piscina Senza invito non entra nemmeno la luna

Nel 1979 esce “…E la luna bussò”. Fu probabilmente la prima canzone reggae italiana e fu uno dei più grandi successi dell’estate di quell’anno in Italia ed entrò anche in molte classifiche estere.

Nel ’78 ecco un altro grande successo, con cui la Bertè riuscì definitivamente a entrare nei circuiti televisivi. “Dedicato”, scritta da Ivano Fossati, fu però censurata: il verso “ai politici da fiera” diventò “alla faccia che ho stasera”. Poco tempo dopo, Gianni Morandi ne incise una versione con il testo originale.

Non sono una signora

Una con tutte stelle nella vita

Non sono una signora

Ma una per cui la guerra non è mai finita