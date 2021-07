I 15 sportivi più famosi da guardare su Tik Tok

Tik Tok personaggi sportivi. Ecco quali sono i più famosi da seguire sul social network del momento, fra calcio e altri sport.

Tik tok, sono sempre di più i personaggi famosi nel mondo dello sport contagiati dalle challenge sull’app più popolare in questo periodo.

Quindi se amate le sfide divertenti e gli atleti più famosi, qui potete trovare i profili ufficiali più interessanti e attivi su questa piattaforma. Insomma, se siete in cerca di video da guardare su Tik Tok, che riguardano donne e uomini di sport, ecco quali account dovete assolutamente seguire.

VEDI ANCHE: CANZONI TIK TOK VIRALI CLASSIFICA

Gli sportivi più forti da seguire su Tik Tok

Robert Lewandowski (calciatore e attaccante polacco del Bayern Monaco) star di questo social con 4,3 milioni di follower Douglas Costa (calciatore ex attaccante della Juve ora al Gremio in Brasile) con 1,4 milioni di follower Marc Marquez (pilota spagnolo di Moto Gp) che vanta 690,6 mila seguaci Tobias Krick (pallavolista tedesco che gioca nel Top Volley Latina) che possiede 564,9 mila follower Serena Williams (tennista statunitense) con 373,9 mila follower Alberto Paleari (portiere italiano del Genoa) con 104,5 mila follower Pau Gasol (giocatore di Basket spagnolo in NBA) con 93,5 mila follower Nicolò Zaniolo (calciatore e centrocampista italiano della Roma) con 91,9 mila follower Daria Gavrilova (tennista australiana) con 79,7 mila follower Jakub Jankto (calciatore della Sampdoria) con 65,9 mila follower Eleonora Goldoni (calciatrice italiana del Napoli femminile) con 62,9 milia seguaci Alessandro Florenzi (calciatore della Roma e della Nazionale di calcio italiana) con 54,1 mila seguaci Carlo Pinsoglio (portiere italiano della Juventus) con 52,1 mila follower Maverick Viñales (pilota spagnolo di moto GP) con 34,4 mila follower Asia Bragonzi (calciatrice italiana dell’Hellas Verona femminile) con 28,5 milia seguaci.

Tik Tok sport, calciatori e non solo

Come visto gli atleti più presenti su Tik Tok praticano diversi sport, dal calcio al tennis, passando per il basket, la pallavolo e la moto gp. Quelli riportati sono solo alcuni dei più noti, specie per quelli internazionali, mentre gli italiani più attivi sono quelli che vedete.

Inoltre, si nota una rappresentanza sia di uomini che di donne ben diversificata, nel calcio e non solo. Oltre agli atleti in attività sono tanti pure gli ex giocatori che spopolano sulla piattaforma: da Alessandro Del Piero a Luca Toni fino a Cristian Vieri e Gianluca Zambrotta.

Questi alcuni degli atleti più famosi, che su Tik Tok si districano fra challenge di ogni tipo. Ma ovviamente ce ne sono altri, visto che sono sempre di più quelli che aprono un account su questa piattaforma, non dovrete far altro che cercarli per guardare cosa pubblicano.

Le squadre da seguire su Tik Tok

Chi agli sportivi preferisce vedere i video della propria squadra del cuore non ha che l’imbarazzo della scelta. Sul social network musicale infatti hanno un profilo attivo le seguenti squadre del campionato di calcio di Serie A:

Inter

Juventus

Milan

Fiorentina

Roma

Atalanta

Cagliari

Napoli

Sampdoria

Udinese

Per quanto riguarda gli altri sport, si va dalla Federazione Italiana Rugby al volley, con squadre come quella del Trentino presente presente sulla piattaforma. Ma anche il mondo dei motori è ben rappresentato, infatti Moto GP e Formula 1 hanno il loro profilo, dove vedere i video più belli delle due e delle quattro ruote.

Insomma, appassionati di sport e Tik Tok, avete trovato pane per i vostri denti. Fra calcio e altre competizioni, video divertenti da guardare ce ne sono in quantità. A Voi scegliere quali preferite e quali profili seguire più assiduamente, per divertirvi e al tempo stesso seguire le vicende degli atleti.

VEDI ANCHE: