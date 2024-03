Canzoni famose che parlano di New York. Playlist delle canzoni in inglese e in italiano che vi faranno sentire nella grande mela.

Sono migliaia le canzoni su New York scritte da cantanti e gruppi di tutto il mondo. Alcune memorabili altre meno conosciute, ma di sicuro la città dei grattacieli è una di quelle che ha ispirato più musicisti. Per questo abbiamo scelto 10 brani da ascoltare prima di fare un viaggio a NY o per ricordare i momenti belli trascorsi nella città che non dorme mai, se ci siete già stati. Tutti raccontano la city newyorkese, i luoghi iconici e in alcuni casi il sogno americano che diventa realtà.

Le canzoni più belle su New York. TOP 7

Empire State of Mind – Alicia Keys e Jay-Z (2009)

Una delle canzoni rap americane più belle di sempre, che viene in subito in mente quando si parla di NY. Frutto della collaborazione fra la famosa cantante e una delle leggende del rap USA trasmette tutta l’energia presente nelle strade di Brooklyn.

New York City – Lenny Kravitz (2014)

Un inno d’amore e di apprezzamento verso la metropoli statunitense, cantato da uno dei cantautori più e produttori più famosi d’America.

Leaving New York – R.E.M (2004)

Non poteva mancare in questa lista di canzoni su New York, quella del gruppo formato in Georgia. Il brano, scritto sorvolando la grande mela da un aereo, è un racconto della city che è impossibile non cantare.

New York, New York – Frank Sinatra (1980)

La canzone storica diventata un simbolo della grande mela. Questa interpretazione unica non poteva mancare nella nostra playlist.

Englishman In New York – Sting (1987)

Un singolo originale e significativo, visto che racconta la vita a NY vista da un omosessuale rifiutato dalla sua terrà d’origine, ovvero la Gran Bretagna.

Welcome to New York – Taylor Swift (2014)

Anche l’attuale regina del pop ha scritto un brano per la metropoli. Parla della sensazione che si prova arrivandoci e del senso di possibilità e speranza che trasmette. Ascoltalo qui.

Dunk Contest – Cash cobain (2024)

Chiudiamo questa prima parte della selezione con una delle canzoni recenti su New York. Che racconta una città moderna e al passo con i tempi.

3 canzoni su New York italiane

Le canzoni su New York più belle e conosciute non sono sole quelle in inglese. Di seguito trovi quelle in italiano che raccontano questa città unica al mondo.

La nuova stella di Broadway – Cesare Cremonini (2012): è la canzone che dice “New York, New York è una promessa d’amore“, parla della nascita di una dea del cinema a Broadway e dell’uomo che se ne innamorò.

New York – The giornalisti (2018)

In questo brano malinconico il gruppo italiano racconta la fine di una storia d’amore, che provoca tante emozioni tristi. “E questo sole da New York, Mi sveglia nel mattino ma non sei qui vicino”.

New York – Benji e Fede (2015)

Un brano dell’ex duo musicale che racconta di un momento di debolezza, quando si sogna di iniziare una nuova vita scappando con il proprio amore. Per esempio a New York la città simbolo del sogno americano per gli italiani.

Le migliori canzoni su New York, secondo noi

Come potete notare, ascoltare le melodie che celebrano New York è un viaggio attraverso le sue strade trafficate, i suoi grattacieli scintillanti e la sua energia. Con queste 10 canzoni iconiche, possiamo cogliere un assaggio della magia di questa città stato.

Che si tratti di sognare ad occhi aperti sulle note di “New York, New York” di Frank Sinatra o di sentirsi immerso nelle vie di Brooklyn con “Empire State of Mind” di Jay-Z e Alicia Keys, ogni brano offre una prospettiva unica sulla città che ha ispirato generazioni di artisti e sognatori, inclusi quelli italiani.

Vedi le altre playlist musicali dedicate alle città: