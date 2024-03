Canzoni che parlano di Bologna: pop, d’amore e rap. Playlist con i brani più belli da ascoltare sulla città dei portici.

Le canzoni su Bologna sono fra le più famose della musica italiana. Si perché la città emiliana ha ispirato grandi cantautori come Lucio Dalla o Luca Carboni, ma è citata spesso anche dai rapper, per la sua bellezza. Se non ci credete date un’occhiata alla nostra TOP 11 dei testi che raccontano Bologna nelle canzoni, partendo dai successi del passato fino a quelli più recenti.

Canzoni di successo dedicate a Bologna

Bologna – Francesco Guccini (1981)

“Bologna è una donna emiliana di zigomo forte, Bologna capace d’amore, capace di morte”. Così il maestro Guccini descrive il capoluogo felsineo, con il suo volto migliore e quello peggiore.

Bologna è una regola – Luca Carboni (2015)

Un altro talentuoso cantautore di Bologna descrive la sua città con la magia di un luogo difficile da spiegare, che cambia la vita di chi ci viene a vivere. come per esempio gli universitari.

Piazza Grande – Lucio Dalla (1976)

La canzone omaggio a uno dei luoghi più belli d’Italia: Piazza Maggiore. Del brano scritto con De Gregori, restano indimenticabili le frasi: “Una famiglia vera e propria non ce l’ho, e la mia casa è Piazza Grande…A modo mio o avrei bisogno di carezze anch’io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch’io“.

A Bologna – Samuele Bersani (2009)

E’ una lettera d’amore per la città delle due torri. Per il cantautore nato a Rimini non è vero che bisogna essere nati qui per amare la città e questo brano ne è la prova. Ascoltalo qui.

Linea 30 – Lo stato sociale (2014)

E’ una delle canzoni sulla strage di Bologna. Un racconto sulla tragedia accaduta alla stazione per non perdere la memoria su uno degli eventi che ha segnato la storia italiana.

Canzoni su Bologna rap

Bologna By Night – Inoki (2006)

La città bolognese ha influenzato anche il rap italiano anni 90 e 2000. In questo pezzo Inoki la racconta di notte, fra portici e street life, un mondo completamente diverso rispetto a chi vive per lo più online.

L’incognita – Neffa (1999)

Una “canzone che piglia bene“, per usare un termine caro al cantante che prima di dedicarsi al pop ha avuto una carriera da rapper di tutto rispetto, anche grazie a Bologna, dove vive e realizza i suoi testi.

Gaetano – Calcutta (2015)

Calcutta, che a Bologna ha deciso di traferirsi, testimonia il fermento culturale indie di questo luogo, fonte d’ispirazione per Gaetano dove esplora temi come l’amore, la perdita e il desiderio.

Altre canzoni su Bologna da ascoltare

50 special – Lunapop (1999)

“Come è bello andare in giro per i colli bolognesi”, canta l’ex gruppo di Cesare Cremonini in uno dei brani che ancora oggi ascoltiamo nelle radio o nei locali. Qui Bologna viene citata per la bellezza di ciò che la circonda.

Bulaggna l’è cambiè – Andrea Mingardi (2000)

C’è perfino una canzone in dialetto che rientra fra i brani dedicati alla città, quella del cantautore e scrittore locale Andrea Mingardi. Una vera chicca per gli amanti delle tradizioni.

Joseph Beuys – Gio Evan (2018)

Chiudiamo con una delle canzoni su Bologna inno all’arte contemporanea e ai suoi rappresentanti, che qui riescono ad esprimersi al meglio. Non a caso il nome che compare nel titolo del brano è quello di un pittore e scultore attivo nella seconda metà del 900.

Questa la top 11 in base alla nostra selezione. Il repertorio delle canzoni su Bologna è molto vasto, ma se amate la città delle Torri degli asinelli e volete perdervi nei suoi luoghi e nelle sue atmosfere uniche, dovete assolutamente ascoltarle.

