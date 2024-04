I 7 brani più belli dedicati alla città della Mole. Tutte le frasi che raccontano Torino nelle canzoni. Playlist.

Di canzoni su Torino ne sono state scritte molte, ma poche hanno descritto davvero bene la città sabauda. Alcuni brani dedicati al capoluogo piemontese sono dei successi, altri meno ma vale la pena conoscerli. Al loro interno infatti ci sono alcune delle frasi più belle su Torino di sempre. In questo articolo le trovi tutte.

5 canzoni su Torino da ascoltare assolutamente

Torino – Antonello Venditti (1982)

“Torino vuol dire Napoli che va in montagna / Torino è l’altra faccia della stessa Roma“. Con questo paragone ricco di bellezza il cantautore esalta la bellezza di questa città, meta di molte persone che si spostano per lavoro e ne restano incantati.

Un auto targata TO – Lucio Dalla (1981)

E’ una canzone triste su Torino, che racconta la storia di una famiglia di emigranti calabresi, composta da 5 persone. I protagonisti con tanti sacrifici, grazie alla città che gli ha dato un lavoro, hanno potuto acquistare una vecchia macchina che li riporta “da Scilla a Torino“.

Torino è la mia citta – Statuto (2006)

Il testo del brano è dei Rough, un gruppo punk torinese anni 80. Brano poi riproposto nel 2006, come denuncia verso un mondo che sta cambiando, con i problemi soprattutto per i giovani che aumentano.

Torino che non è New York – Enzo Maolucci (1978)

Un testo molto forte, che parla della città operaia del secolo scorso, che di certo non è New York. Racconta gli anni di piombo che hanno caratterizzato la tragica storia di questa zona d’Italia, visti con gli occhi di un torinese doc.

Il cielo su Torino – Subsonica (1999)

Non poteva mancare il brano dei Subsonica, il gruppo musicale di Torino. Questo pezzo è una dedica d’amore a Piazza Vittorio Veneto e ai suoi portici che accompagnano le serate dei giovani, belle tanto da non sapere quando e come finiranno. Ascoltala su YouTube.

Vecchie canzoni piemontesi su Torino

Quartetto Cetra – Passeggiando per il centro di Torino (1954)

“Passeggiando per il centro/ Mani in tasca, naso al vento / Verso l’ora dei tramonti/ Ma quanta gente incontri“. Così il Quartetto Cetra raccontava uno spaccato delle abitudini di chi viveva nella città piemontese negli anni 50. Tutte le persone erano felici di passeggiare per le vie del centro cittadino e si notava.

Caio Turin – Gipo Farassino (2005)

Una delle canzoni piemontesi che andavano all’estero. La prima versione di questo brano è quella di Gianni Cucco nel 1958, a cui è seguita questa più celebre firmata da Gipo Farassino.

Canzoni su Torino, le più belle…per ora

Quelle che abbiamo visto in questa raccolta musicale sono le canzoni su Torino più importanti scritte fino ad ora. Ma visto che si tratta di una città che negli ultimi anni ha ritrovato un grande fermento culturale, è probabile che nei prossimi anni usciranno nuovi singoli che raccontano come si vive oggi qui (e cosa è cambiato rispetto al passato).

Magari canzoni su Torino indie, visto che il genere va molto di moda attualmente. O perché no brani rap capaci di raccontare la capitale della Alpi tramite rime frizzanti e originali, esattamente come si presenta la cittadina ora. Infine, anche se non le abbiamo citato fra le migliori, meritano un cenno anche le canzoni sportive della città. Si tratta degli inni delle 2 società calcistiche più famose della città: la Juventus (con il suo brano “storia di un grande amore”) e il Torino (con l’inno granata intitolato “Ancora Toro”).

