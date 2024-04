Firenze nelle canzoni: i brani più famosi dedicati alla città culla del rinascimento. TOP 8.

Le canzoni su Firenze attraversano diversi genere musicali, a partire dai brani pop, passando per quelli storici o dedicati ai luoghi simbolo della città, fino ai titoli moderni e indie. Per questo abbiamo raccolto una playlist con le più belle che descrivono l’Atene d’Italia, tramite le frasi più significative.

Canzoni che parlano di Firenze

Firenze (canzone triste) – Ivan Graziani (1980)

“Firenze lo sai non è servita a cambiarla / La cosa che ha amato di più è stata l’aria” cantava uno dei padri nobili dei cantautori italiani. Il brano racconta una storia d’amore sfortunata, con protagonisti 3 studenti universitari del capoluogo toscano.

Firenze Santa Maria Novella – Pupo (1980)

E’ una dedica di Pupo alla sua città. Racconta la voglia di vivere la stazione di Santa Maria novella negli anni 80, un posto tranquillo e sicuro a differenza di altre città italiane. “Firenze Santa Maria Novella almeno Mi fa sentire un po’ sereno E il portafogli non mi ruberà”.

Firenze Sogna – Claudio Villa (1958)

“Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle”. Con queste parole romantiche, scritte da Cesare Cesarini, Claudio Villa canta una città che fa innamorare, per arte e bellezza, chi la vive.

L’alluvione – Riccardo Marasco (2003)

Un brano che parla del tragico eventi che colpì Firenze nel 1966, ovvero l’alluvione della città. Ma per farlo Marasco sceglie l’ironia, con toni dissacranti, prendendosi anche gioco dei fiorentini, utilizzando il tipico umorismo toscano.

Le porti un bacione a Firenze – Odoardo Spadaro (1937)

Forse la canzone più famosa dedicata a Firenze, sicuramente una delle più care alla sua popolazione. Racconta la nostalgia di chi si trova lontano dalla città che sente come casa sua. Queste alcune delle frasi indimenticabili presenti nel testo che rappresentano al meglio questo concetto: “La porti un bacione a Firenze / Che ll’è la mia città/ Ma in cuor l’ho sempre qui“.

Canzoni su Firenze Indie

Lei, Lui, Firenze – Brunori Sas (2011)

Un singolo incentrato sulla malinconia amorosa di una serata a Firenze. Rientra in quel vasto genere musicale che va dal pop all’alternative indie, per questo piace un po’ a tutti. Ma soprattutto per chi è innamorato di Piazza della Signoria e gli altri luoghi simbolo per i fiorentini.

Altre canzoni su Firenze

Chiudiamo questa speciale playlist delle canzoni su Firenze con 2 tracce bonus.

Oh Fiorentina – Tony D. (2007)

“Oh Fiorentina di ogni squadra ti vogliamo regina”. Canzone scritta perla squadra di calcio della città: L’ACF Fiorentina. E’ l’inno della squadra viola che viene cantato prima di ogni sua partita. Ascoltalo qui.

Firenze l’è piccina – Leonardo Pieraccioni

Anche uno degli attori toscani più famosi ha dedicato un brano a Firenze, si tratta di Leonardo Pieraccioni. Oltre che un racconto ironico è anche uno dei pezzi più recenti su Firenze.

Come visto il capoluogo toscano è stato spesso fonte di ispirazione per grandi cantautori, ma anche per i personaggi famosi italiani o toscani. Per questo se amate la città del Ponte Vecchio e volete sentire tutta la sua bellezza, vi consigliamo di ascoltare questi brani prima e dopo averla visitata.

Altre playlist musicali dedicate alle città: