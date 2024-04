Fogliemorte è il singolo che segna il ritorno al rap di Neffa, con un cantante che invece non ha mai smesso di farlo, ovvero Fabri Fibra. L’arrivo di questo inedito ha fatto gioire gli amanti del genere musicale, visto che ha messo insieme 2 dei migliori di sempre in Italia. Neffa dopo essere stato uno dei primi nel nostro paese a fare rap, si era poi dedicato al pop. Ma ora ecco il nuovo pezzo con Fibra e il risultato è super. Ascoltare per credere, qui di seguito.

Di seguito tutte le frasi e il testo completo, suddiviso nel ritornello di Neffa, la prima strofa di Fibra e la seconda strofa ancora del cantante campano.

Forse avrò pensato a te senza avere le risposte

Camminando su una via fatta con le foglie morte

Dietro agli angoli della mia mente te ne vai

Senza illudermi che questa volta tornerai

Mi sono abituato ai miei sensi di colpa

Alle bugie che mi ripetevo ogni volta

Ora mi chiedo se mai sono stato vero

O se fingevo per combattere la noia

Rinchiuso in una bolla che ci separa

Ma dopo un po’ sentivo che mancava l’aria

Mi ricordo ho cominciato a correrе per strada

Mi son tolto quella maschera mi soffocava

Non voglio rеstare solo accettami per ciò che sono

In questo ballo che è la vita resto in pista

Accecato dalle luci strobo non resto sobrio

Poi non ti trovo sbaglio di nuovo

Pensavo d’essere molto più forte

Ricordi cadono come le foglie

Continua il ballo cambiano le note

Rimango sveglio è solo un’altra notte

Forse avrò pensato a te senza avere le risposte

Camminando su una via fatta con le foglie morte

Dietro agli angoli della mia mente te ne vai

Senza illudermi che questa volta tornerai

Puoi sognarmi questa notte le mie mani poi ti tengono

Puoi cercarmi questa notte dove in tanti poi si perdono

Puoi cantare la canzone con il vento anche se non ti sente

Sulle spiagge più lontane dove il tempo sembrerà per sempre

È solo un click flash ed è andata

Solo un’altra storia che ora ha preso un’altra strada

Che ora ha preso una tranvata sulla faccia

Piede che schiaccia sul gas mò

Posso fare finta ma non fingere un orgasmo

E anche se uno ha detto devi stare molto calmo

Non controllo un altro spasmo

Il cuore è a pezzi ma non volta pagina

Corre fino a te

Mentre sanguina

Con le stigmate

Forse avrò pensato a te senza avere le risposte

Camminando su una via fatta con le foglie morte

Dietro agli angoli della mia mente te ne vai

Senza illudermi che questa volta tornerai