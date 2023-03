Mon amour è la nuova canzone di Annalisa Scarrone. Video, frasi e significato del brano pop dance scritto dalla cantante italiana.

Moun Amour è il titolo del nuovo singolo di Annalisa, uscito dopo il tormentone Bellissima in classifica da settembre 2022 a oggi. Ci sono quindi tutte le premesse per pensare che anche questa nuova canzone diventi una hit da ascoltare per tutto il 2023. Vediamo allora subito di cosa parla il testo dell’ultimo brano di Annalisa, ma prima sentiamo la canzone direttamente dal video su YouTube.

Video Annalisa – Mon Amour

Mon Amour di Annalisa, il testo

Quindi ci piacciamo oppure no?

Sangue nella dance floor, ci ballerò

Anche se è soltanto un altro stupido

Sexy boy

Sexy boy

Io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra i soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea Lei, un movimento tecnico

Lui, un sorso con l’arsenico

Io rimango sola come minimo

Sexy boy

Sexy boy

Allora io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra i soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea Ho visto lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Dovrei, non dovrei dirti che Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Cosa vuol dire la canzone Mon Amour di Annalisa?

Dalle frasi che compongono il testo di questo singolo, scritto dalla stessa Annalisa e da Paolo Antonacci e Davide Simonetta, possiamo capire qual è il significato più profondo di Mon Amour.

Il brano racconta di un limbo emotivo, in cui ci si trova dopo una delusione amorosa. Quindi in un certo senso parla di un amore finito e di tutto quello che si fa per superare questo momento, inclusa qualche follia. Non a caso una frase del brano dice “Mon Amour, io farò una strage stasera”, a riprova di questo. Solo una volta uscita da questa fase ci sarà una vera rinascita e ci si sentirà pronti per una nuova storia d’amore. Questo in breve il senso di questo brano, come confermato dalla stessa Annalisa sul suo profilo Instagram e in alcune interviste alla radio.

Da sottolineare infine nel testo l’utilizzo di una serie di parole e citazioni in francese, oltre al titolo, da garçon ai riferimenti alle colazioni.

Annalisa tour 2023, concerti e nuove canzoni

Annalisa è una delle cantanti donne italiane più amate del momento. A questo ha contribuito sicuramente il singolo Bellissima, virale non solo nelle classifiche degli ascolti ma anche sui social: Instagram e Tik Tok su tutti, grazie ai balletti creati. E ora c’è la netta sensazione che con “Mon Amour” possa accadere qualcosa di simile. D’altra parte il ritmo pop dance che si percepisce ascoltando la canzone non si discosta molto dal precedente tormentone.

Viene quindi da chiedersi: ascolteremo entrambi i successi nei prossimi concerti della cantautrice ligure? Sicuramente si, anche se non sappiamo ancora se per Mon Amour arriverà un nuovo balletto in allegato. Intanto però conosciamo la data del prossimo concerto di Annalisa in Italia: sabato 4 novembre 2023, al Forum Assago (Milano). In questa occasione la cantante proporrà al pubblico tutti i suoi successi. In attesa di questo evento ci godiamo il nuovo tormentone Mon Amour.

Vedi anche: