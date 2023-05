Duetti canzoni italiane. Da Mengoni & Elodie a Biagio Antonacci e Benny Benassi fino a Fedez e Annalisa. Ecco quali sono i cantanti e i titoli tormentoni dell’estate.

I duetti delle canzoni italiane animeranno l’estate della musica 2023. Ormai è certo. Se non ci credete vi basta dare un’occhiata alla lista dei cantanti italiani che hanno collaborato per realizzare le hit estive. Ci sono davvero grandissimi nomi per i nuovi tormentoni estivi. Alcune canzoni le stiamo già ascoltando in radio o sulle piattaforme musicali in streaming, altre usciranno nei prossimi giorni. Ecco allora quali sono, con tanto di titoli e video, fra quelli già disponibili su Youtube.

Marco Mengoni & Elodie – Pazza musica

Il nuovo singolo inedito frutto della collaborazione fra il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni e la cantante Elodie, in uscita venerdì 26 maggio 2023. E’ la prima volta che i due artisti collaborano insieme e il brano “Pazza Musica” rappresenta un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. Visto il calibro dei due cantanti e queste anticipazioni gli ingredienti affinché sia uno dei più grandi successi della musica italiana durante l’estate ci sono tutti.

Annalisa, Fedez e Articolo 31 – Disco Paradise

L’altro attesissimo singolo estivo, vede la collaborazione non di un duo, ma bensì di un trio. Parliamo di Fedez, degli Articolo 31 e di Annalisa reduce dal successo di Mon Amour. Anche questo brano uscirà il 26 maggio 2023, come quello del duo Mengoni-Elodie e non sembra un caso. In base alle prime anticipazioni si tratta di una canzone che sarà un omaggio agli anni 80′. Il testo si apre con l’introduzione con lo stile rap e inconfondibile di Fedez, mentre Annalisa canta il ritornello del brano. Ci sarà una strofa rap anche per J-Ax degli Articolo 31.

Tutti gli altri duetti per le canzoni estivi 2023

Partiamo dai brani che sono già un successo in questo momento e quindi sono già in lizza per essere tormentoni durante l’estate. Ad esempio Un briciolo di Allegria di Blanco e Mina che mette insieme alla perfezione due mondi e due voci molto diverse fra loro.

Poi abbiamo la collaborazione fra due giovani cantanti italiani, molto amati da chi ascolta il rap e il pop italiano. Ovvero Mr.Rain e Sangiovanni con “La fine del mondo“. Chi l’avrebbe mai detto poi che si potesse unire la musica dance di un dj con il pop di un cantante italiano classico? Eppure è quello che è successo con “Tridimensionale” di Biagio Antonacci e Benny Benassi.

Completano la lista dei duetti di canzoni italiane estive già uscite:

Gianni Morandi e Jovanotti – Evviva

Matteo Romano e Luigi Strangis – Tulipani blu

Zef e Marz con Elisa e La Rappresentante di Lista – Tilt

Infine, ecco i duetti di cui ancora non si conoscono molti dettagli, ma che sicuramente arriveranno prossimamente:

Marracash e Tananai

Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Quali di questi sarà il duetto delle canzoni italiane più belle dell’estate 2023? E’ ancora presto per saperlo, ma possiamo già dire che si tratta di collaborazioni pazzesche e di singoli imperdibili.

