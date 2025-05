Annalisa, Maschio. Testo e video del singolo pop che sorprende

Maschio è il nuovo singolo di Annalisa che esce a circa un anno di distanza da Storie brevi e segna un cambiamento per la cantante ligure. E’ un singolo sorprendente che si candida come uno dei possibili tormentoni dell’estate, grazie al suo mix esplosivo di energia, mistero e sonorità originali.

Nel video Annalisa ha un nuovo look e un taglio di capelli corti per immedesimarsi nel “Maschio” titolo del brano.

Faccio il diavolo per te

Vado al massimo per te

Io mi illumino per te

Anche quando non mi baci per orgoglio

Posso farlo io per te

Vado in terapia per te

Scaglio io la prima pietra

Mi rovino la carriera

Presa da una furia cieca

Per calmarmi sto svuotando il portafoglio

Io mi indebito per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io, lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia

O anche più giù

Mi diresti pervertita

O peggio, fai tu

Ma perdona i miei peccati

Come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io mi venderei

Per tutto, per zero

Mi venderei per finta e per davvero

Mi venderei solo col pensiero

Solo per lei, solo per lei

